Galgenfrist verlängert

Jens Büttner/dpa Protest der Werftarbeiter in Schwerin (5.10.2022)

Um die 100 Schiffbauer aus den insolventen MV-Werften zogen am Mittwoch vor das Schweriner Schloss. Was ihnen dort von der Regierung des Landes Meck-Pomm als frohe Botschaft verkündet wurde, waren viereinhalb Wochen Galgenfrist. Das Bestehen der Transfergesellschaft für 950 Werftarbeiter wird um einen Monat bis Ende November verlängert. 1,5 Millionen Euro lässt das Land springen, um eine »Beschäftigungsbrücke« in die Zukunft zu schlagen. In der soll Rüstung die Rettung bringen, für Thyssen-Krupp und Bundeswehr. Bis Ende November wird das sicher nichts. (jW)