Dieser eine Tropfen zuviel

imago images/MIS Im Aspire Park, einem der Stadien der FIFA-Fussball-WM 2022 in Katar, befestigen an Seilen gesichterte Arbeiter die Dachkonstruktion (5.1.2017)

»Sollen wir denn nun die WM gucken?« Die Frage kommt aus dem Publikum. Um sich vor möglicher Repression zu schützen, hat Krishna Shrestha vom Migrant Workers Network die Kapuze übergezogen. Er trägt OP-Maske und Sonnenbrille. Die kritischste Frage sei das, sagt er. Trotz seiner Vermummung meint man ein Schmunzeln zu erkennen.

Krishna ist Nepalese und arbeitete auf den WM-Baustellen in Katar. Mit ihm sitzen Jeevan Taramu (Berater der Zweigstelle des nepalesischen Gewerkschaftsdachverbandes GEFONT in Katar, ebenfalls aus Nepal und in Katar u. a. als Klempner beschäftigt gewesen) sowie Malcolm Bidali auf dem Podium. Letzterer kommt aus Kenia und arbeitete in Katar als Wachmann. Die drei sprachen am 29. September in Berlin zum Abschluss einer deutschlandweiten Speakers Tour unter dem Titel »Reclaim the Game – WM22 Katar: Foulspiel mit System« über ihre Arbeitserfahrungen, über ihre Kämpfe, über Möglichkeiten der Unterstützung. Organisiert wurde die Veranstaltung von Helle Panke e. V. – Rosa-Luxemburg-Stiftung und Gesellschaftsspiele e. V.

Die Arbeiter bestätigen, was ein zur Einführung gezeigtes Video zusammenfasst. In ihren Herkunftsländern werden die Menschen von Agenturen mit guten Verdienstmöglichkeiten nach Katar gelockt. Sie wollen der Armut entkommen, ihre Familien unterstützen und zahlen hohe Vermittlungsgebühren. Oft borgen sie sich das Geld privat oder nehmen Bankkredite auf. In Katar werden sie mit der Realität konfrontiert: fehlender Arbeitsschutz, der zu tausenden Todesfällen geführt hat, überbelegte Quartiere, Arbeitszeiten von über 12 Stunden bei großer Hitze. Das in vielen arabischen Golfstaaten verbreitete sogenannte Kafala-System, ein Bürgschaftssystem, das die migrantischen Arbeiter abhängig macht, wurde zwar reformiert, wirkt de facto aber wohl weiter.

»Wie organisiert ihr euch?«, fragt der Moderator, Sportjournalist Ronny Blaschke. »Legal ist das nicht möglich«, antwortet Jeevan. »Wir nutzen den einen freien Tag in der Woche, um uns informell zu treffen.« Bereits die einfache Diskussion mit Kollegen sei riskant. Der katarische Staat sehe »Diskussion als Dissidenz« an, sagt Malcom. Das Schreiben über die Verhältnisse bezahlte er mit Arrest. Er hatte sich zunächst über den großen Zuspruch gefreut, als er seine Erfahrungen sowie die seiner Kollegen im Internet wiedergab. »Ich kann die Dinge nur ändern, indem ich darüber schreibe«, sagt Malcom enthusiastisch. Doch dann wurde er in Gewahrsam genommen und verhört. Ihm wurde vorgeworfen, Geld aus dem Ausland zu erhalten. Auch durch die Unterstützung katarischer Studenten kam er schließlich frei. Er kehrte nach Kenia zurück und gründete Migrant Defenders, eine Organisation migrantischer Arbeiter zur Durchsetzung ihrer Rechte.

Krishna und Jeevan werden zum Arbeiten nach Katar zurückkehren. Wieso sie das bei den schlechten Bedingungen, die sie geschildert haben, denn tun wollen, kommt die Frage aus dem Publikum. Jeevan antwortet, dass er einerseits seine Familie zu Hause unterstützen müsse und außerdem die Organisationsarbeit fortsetzen wolle. Voller Respekt wird applaudiert. Hier scheint auch der Ansatz für Unterstützung zu liegen: Aufklärung und gewerkschaftliche Organisation.

Im zweiten Teil der Veranstaltung diskutierten Nicole Selmer vom Wiener Fußballmagazin Ballesterer, André Hahn (Die Linke), Katharina Dahme (Die Linke, SV Babelsberg 03), Miriam Saage-Maaß von der Menschenrechtsorganisation ECCHR sowie Rico Noack (Gesellschaftsspiele e.V.) über die Frage nach Strategien gegen die Kommerzialisierung des Fußballs. Das Publikum, darunter viele Mitglieder von Faninitiativen, diskutiert aktiv mit. Konsumkritische Ansätze sind sehr präsent. Die Boykottfrage wird ebenso gestellt wie die Frage nach der Verantwortung für die Herkunft von Spielertrikots. Juristische Hebel werden benannt, Stichwort: Gemeinnützigkeit der FIFA.

Dass die Kritik an der WM auf grundlegendere gesellschaftliche Probleme verweist, ist offensichtlich. Der Begriff »Umverteilung«, der im Publikum fällt, versucht sie zu fassen. Klar ist: Durch die Offenlegung der Arbeitsbedingungen hinter der Fassade der WM wurde etwas unumkehrbar entzaubert. »Das war dieser eine Tropfen zuviel«, sagt Noack. »Die Bubble hat sich verändert«, wird im Publikum festgestellt.

Sollen wir denn nun die WM gucken? Krishna antwortet sinngemäß, dass er zwar emotional dagegen ist. Zuviel Schlechtes sei damit verbunden. Doch jetzt sei es eh zu spät. Sorgen bereite ihm, dass der katarische Staat aus Rache für einen Boykott eher die mühsam erkämpften Verbesserungen der letzten Jahre zurücknehmen könnte.