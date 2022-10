Attacken sind »neue Normalität«

Bodo Schackow/dpa +++ dpa-Bildfunk Teilnehmer der Demonstration am 3. Oktober in Gera

Zu den Angriffen auf Pressevertreter während rechter Demonstrationen am 3. Oktober erklärte Magdalena Willer von Ezra, Beratungsstelle für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thüringen, am Dienstag:

Während in Erfurt unter Hochsicherheitsbedingungen die Feierlichkeiten zum »Tag der Deutschen Einheit« begangen wurden, hatte in Gera der Zusammenschluss verschiedener extrem rechter Akteur:innen zur Folge, dass für Menschen, die nicht ins rechte Weltbild passen, ein Angstraum mitten in der Stadt entstanden ist. (…) Es ist nicht hinnehmbar, dass Angriffe auf Journalist:innen zu einer neuen Normalität werden. Dazu gehört auch, dass die Polizei ihre Verantwortung beim Schutz von Pressevertreter:innen wahrnehmen muss. Dies ist in Gera und auch in Heiligenstadt wiederholt nicht geschehen. Die Neonazidemonstration in Gera konnte streckenweise ohne Polizeibegleitung laufen, in Heiligenstadt war die Polizei unterbesetzt. Das zeigt ein eklatantes Verkennen der Gefahrenlage. Die Situation kann jederzeit weiter eskalieren, da ein aggressiver rechter Zusammenschluss von bürgerlicher Mitte bis zu extrem rechten Akteur:innen entstanden ist. (…) Die polizeilichen Maßnahmen zielten dabei vermehrt auf die Gegendemonstrant:innen ab, sodass sich die Frage stellt, wen die Polizei als Bedrohung verortet.

Sevim Dagdelen, Obfrau der Fraktion Die Linke im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags, forderte am Dienstag von der Bundesregierung ein sofortiges Waffenembargo gegen Saudi-Arabien und Jemen-Kriegsallianz:

Angesichts des Auslaufens der Feuerpause im Jemen drohen neue Angriffe der saudischen Kriegsallianz gegen die Zivilbevölkerung im Land. (…) Die Bundesregierung muss jetzt umgehend ein Waffenembargo gegen alle Länder der Jemen-Kriegskoalition verhängen, allen voran gegen Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten.

Die Erklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz anlässlich seiner Reise nach Saudi-Arabien – »Man kann schon sagen, dass beide Länder, sowohl Saudi-Arabien als auch die Vereinigten Arabischen Emirate, heute eine Position einnehmen, die sehr auf eine friedliche Entwicklung des Jemen setzt« – ist angesichts der Beendigung der Feuerpause völlig unhaltbar. Waffenlieferungen der Ampel-Regierung an Saudi-Arabien für den Jemen-Krieg, der bereits 400.000 Opfer gefordert hat, und ein außenpolitischer Schmusekurs gegenüber den blutigen Diktatoren am Golf sind ein vehementes Dementi einer wertegeleiteten Außenpolitik und kommen einer politischen wie moralischen Bankrotterklärung gleich.

Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der Deuten Umwelthilfe, erklärte am Dienstag zu den Plänen für neue Erdgasbohrungen in der Nordsee vor Borkum:

In Niedersachsen droht das fossile Zeitalter eine Renaissance zu erleben: Neben den LNG-Terminals stehen auch neue Erdgasbohrungen auf der Agenda. Die Wahl am Sonntag muss zur Klimawahl werden. Nur so kann die erschreckende Sorglosigkeit einiger Parteien angesichts von Rekordhitzen, Dürren und Überschwemmungen beendet werden. Und nicht nur das Klima ist durch die Förderpläne vor Borkum bedroht. (…) Durch die Bohrungen besteht die Gefahr von Erdbeben und Bodensenkungen im Wattenmeer. Lärm- und Lichtverschmutzung gefährden zudem Flora und Fauna und beeinträchtigen die Fischwanderung. Der sofortige Stopp dieses Projektes ist die einzige vernünftige Option.