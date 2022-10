Ungeduld in Ouagadougou

Sophie Garcia/AP Photo/dpa Deutliches Zeichen: Die Unterstützer von Traoré begrüßen eine engere Kooperation mit Moskau (Ouagadougou, 2.10.2022)

In Burkina Faso scheinen die Dinge nach dem innermilitärischen Wechsel an der Spitze des westafrikanischen Landes wieder ihren gewohnten Gang zu nehmen. Geschäfte hatten ab Montag geöffnet, die Straßen waren belebt, und mit Beginn des Monats kehrten auch die Kinder in die Schulen zurück. In der Hauptstadt Ouagadougou habe es noch vereinzelt Proteste gegeben, berichtete Reuters. Einer vor der französischen Botschaft sei jedoch schnell von der Militärpolizei aufgelöst worden. Nichts also im Vergleich zu den Demonstrationen am Wochenende, bei denen sich die Wut erneut gegen die immer noch dominante Exkolonialmacht Frankreich Bahn gebrochen hatte und die Botschaft sowie andere französische Einrichtungen angegriffen wurden. Zur selben Zeit schwenkten die Menschen auf den Straßen russische Fahnen und forderten eine verstärkte Sicherheitszusammenarbeit mit Moskau.

Am Freitag abend hatte sich der junge Militär Ibrahim Traoré per Videoansprache zum neuen Staatschef erklärt – offenbar Ausdruck einer Spaltung innerhalb der Armee zur Frage, wer um Hilfe gegen die dschihadistische Gewalt gebeten wird. Offiziell musste der nun gestürzte Militärpräsident Paul-Henri Damiba, der Anfang des Jahres selbst den letzten gewählten Staatschef Roch Kaboré weggeputscht hatte, aus demselben Grund weichen: mangelnder Erfolg bei der Bekämpfung bewaffneter Gruppen in dem Sahelstaat. Zuletzt wurden in der vergangenen Woche nach offiziellen Angaben elf Soldaten bei einem Überfall auf einen Versorgungskonvoi in Gaskindé im Norden getötet, 28 weitere wurden verletzt sowie rund 150 Zivilisten als vermisst gemeldet.

Noch Mitte September hatte Damiba versucht, durch die Übernahme des Verteidigungsministeriums der Sicherheitslage, die sich seit seinem Antritt noch verschlechtert hat, Rechnung zu tragen. Nun schied er nach der Machtübernahme durch Traoré aus dem Amt – freiwillig unter sieben Bedingungen, darunter die Gewährung seiner persönlichen Sicherheit. Dass er nicht die Kooperation mit Moskau gesucht hätte, kann ihm jedoch nicht vorgeworfen werden. Erst am vergangenen Dienstag traf Damiba am Rande der UN-Vollversammlung mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zusammen. Dabei sei der Wunsch geäußert worden, die Zusammenarbeit »weiter zu stärken und sie auf ein Niveau zu bringen, das für beide Länder von Vorteil ist«, erklärte die burkinische Außenministerin Olivia Rouamba im Anschluss.

Am Montag traf eine Delegation der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas in Ouagadougou ein. Traoré hatte dazu aufgerufen, auf Demonstrationen gegen die Mission zu verzichten und den neuen Behörden zu vertrauen. Wie Bilder in sozialen Netzwerken am Dienstag zeigten, versammelten sich dennoch einige hundert Menschen auf dem Place de la Nation. Auf Plakaten hieß es: »Wir wollen die Ecowas hier nicht.« Traoré hatte zuvor versprochen, die Interessen von Burkina Faso unter allen Umständen zu wahren, wie die burkinische Nachrichtenagentur AIB meldete. Und drohte: »Jeder, der Handlungen vornimmt, die geeignet sind, den reibungslosen Ablauf der Ecowas-Mission zu stören, unterliegt der Strenge des Gesetzes.« Laut einer Mitteilung vom Sonntag soll die Delegation vor allem sicherstellen, dass die im Juli beim Ecowas-Gipfel getroffenen Entschlüsse Bestand haben – insbesondere der Zeitplan, der eine Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung bis zum 1. Juli 2024 vorsieht. Unabhängig von einer möglicherweise nun stärker nach Russland ausgerichteten Kooperation, scheint Traoré daran bislang nicht rütteln zu wollen.