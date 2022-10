Maschinenbau im Abschwung

Frankfurt am Main. Die Geschäfte der Maschinen- und Anlagenbauer in Deutschland stagnieren. Bereinigt um Preiserhöhungen (real) lag der Auftragseingang im August auf dem Niveau des Vorjahresmonats, wie der Branchenverband VDMA am Dienstag in Frankfurt am Main mitteilte. Aus dem Inland kamen real sechs Prozent weniger Aufträge, die Bestellungen aus dem Ausland legten dagegen leicht um zwei Prozent zu. Im weniger schwankungsanfälligen Zeitraum Juni bis August 2022 gingen bei der exportorientierten Branche in realer Betrachtung insgesamt acht Prozent weniger Bestellungen als im Vorjahreszeitraum ein – elf Prozent weniger aus dem Inland und sechs Prozent weniger aus dem Ausland. (Reuters/jW)