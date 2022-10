Teufelskreis Überlastung

Paul Zinken/dpa Fordern Entlastung: Berliner Lehrkräfte streiken für kleinere Klassen (28.9.2022)

Anzeichen der Besserung? Im vergangenen Jahr hätten mehr angehende Lehrerinnen und Lehrer ihr Studium abgeschlossen, meldete das Statistische Bundesamt am Vortag des Weltlehrertages, der an diesem Mittwoch begangen wird. Mit rund 28.900 Absolventen seien das etwa 3,8 Prozent mehr als »im ersten Coronajahr 2020 (27.900)«. Schaut man genauer hin, so sind zahlreiche Prüfungen 2020 ins Folgejahr verschoben worden. Und im Zehnjahresvergleich sind die Absolventenzahlen unter den Lehramtsstudierenden sogar um 13,8 Prozent zurückgegangen, wie die Behörde in Wiesbaden mitteilte.

Tatsächlich fehlen derzeit 20.000 bis 30.000 Lehrkräfte, wie die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und der Verband Bildung und Erziehung (VBE) am Dienstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung erinnerten. 160.000 werden es laut Berechnungen des VBE bis 2035 sein, wenn die Bedarfe für die bereits beschlossenen Reformmaßnahmen »Ganztag, Inklusion und die Unterstützung von Kindern in herausfordernden sozialen Lagen in die Kalkulation« einbezogen würden.

Am Geld liegt der Mangel an Pädagogen nicht: Lehrkräfte in der BRD gehören im internationalen Vergleich zu den Spitzenverdienern. Nur in Luxemburg sei ihr Verdienst noch besser, erklärte Andreas Schleicher, Direktor der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), am Dienstag in Berlin. Die OECD untersuchte für die Studie »Bildung auf einen Blick 2022« den Bildungsbereich in 45 Ländern. In den Jahren 2015 bis 2021 sei die Bezahlung von einem sehr guten Stand auf einen noch besseren Stand gehoben worden, sagte Schleicher. Zugleich liege die Zahl der Unterrichtsstunden unter dem internationalen Durchschnitt. Den Lehrermangel in der BRD erklärte Schleicher mit fehlender Arbeit im Team, zu wenigen Möglichkeiten der individuellen Arbeit mit Kindern und zu wenigen Entwicklungsmöglichkeiten. Zum Vergleich: In Finnland gebe es trotz schlechterer Bezahlung mehr Bewerber auf eine Stelle.

Die Geldsituation habe sich verbessert, sagte auch Jörg Engel, der seit 20 Jahren Deutsch und Biologie unterrichtet, während einer Streikdemonstration von Berliner Lehrkräften vergangene Woche Mittwoch gegenüber jW. Bessere Bedingungen durch kleinere Klassen wären nötig. Bei 15 »herausfordernden« Schülern in einer siebenten Klasse mit 27 Kindern könne man nicht allen gerecht werden, sagte der Pädagoge, der seit nunmehr zwölf Jahren an einer integrierten Sekundarschule in Neukölln unterrichtet.

So wären ein guter Anfang für die meisten Pädagogen vermutlich kleinere Klassen. Das betonte auch die GEW-Vorsitzende Maike Finnern am Dienstag. »Wir müssen den Teufelskreis aus hoher Belastung durch Lehrkräftemangel und Lehrkräftemangel durch hohe Belastung durchbrechen.« Dafür sollten die Arbeitszeit gesenkt, die Klassen kleiner und der

Gesundheitsschutz verbessert werden. Um »Reformen« wie den Ausbau von Ganztagsschulen und der »Inklusion« zu stemmen, fordert die GEW außerdem mehr »multiprofessionelle Teams« aus Sozialarbeitern, Erziehern und Lehrkräften. In Berlin streiken die Lehrkräfte für diese Forderungen seit mehr als einem Jahr immer wieder.