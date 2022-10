Größere Demonstration in Gera

Gera. Am Montag abend haben vor allem in den ostdeutschen Bundesländern erneut Demonstrationen gegen die Teuerung und die Politik der Bundesregierung im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg stattgefunden – in vielen Fällen organisiert und dominiert von rechten Organisationen. Im ostthüringischen Gera gingen dabei nach Polizeiangaben rund 10.000 Menschen auf die Straße. An der Demonstration nahm auch der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke teil. (dpa/jW)