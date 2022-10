Katerstimmung an Rhein und Ruhr

Sven Simon/imago Wirtschafts- und Industrieministerin Mona Neubaur (Bündnis 90/Die Grünen) neben Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU, r.) im Landtag (Düsseldorf, 28.9.2022)

Der im Juni verbreitete Optimismus ist der Katerstimmung gewichen. Eigentlich, so war zu hören, sollte in Nordrhein-Westfalen unter »Schwarz-Grün« alles ökologischer, sozialer, gerechter und wirtschaftlich erfolgreicher werden. Doch nach den ersten knapp 100 Tagen – der Stichtag ist am kommenden Freitag – der ersten Landesregierung aus CDU und Bündnis 90/Die Grünen engen die ökonomischen Folgen des Krieges in der Ukraine den Spielraum für die großen Wahlversprechen der Regierung unter Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und seiner Stellvertreterin Mona Neubaur (Bündnis 90/Die Grünen) drastisch ein.

Klar sei: »Die Folgen des Krieges in der Ukraine stellen die öffentlichen Haushalte vor große Herausforderungen«, sagte Wüst laut Bericht der Nachrichtenagentur dpa vom Dienstag. Es sei jetzt die wichtigste Aufgabe der Landesregierung, »den Menschen zu helfen, dass sie sich das normale Leben trotz Preissteigerungen noch leisten können«, meinte der Regierungschef. Trotz aller Widrigkeiten wolle die Landesregierung aber weiter »mit ganzer Kraft« an ihren Zielen arbeiten.

Und diese Ziele sind hochgesteckt. Dem Land an Rhein, Ruhr und Weser mit seinen rund 18 Millionen Einwohnern sollte neuer Schub beim von den Vorgängerregierungen teils verschleppten Strukturwandel gegeben werden. So hatten die Koalitionspartner unter anderem vollmundig versprochen: »Wir machen Nordrhein-Westfalen zur ersten klimaneutralen Industrieregion Europas.« Den vielen klammen NRW-Kommunen sollte mit einer Altschuldenhilfe unter sie Arme gegriffen werden. Doch bislang gibt es nur kleine Fortschritte. In einem Nachtrag zum Haushalt für 2022 wurde eine Angleichung der Lehrereinstiegsgehälter und ein 200-Millionen-Topf für Klimainvestitionen der Industrie beschlossen. Zudem sollen Polizei und Katastrophenschutz mehr Personal bekommen.

Oppositionsführer Thomas Kutschaty (SPD) sieht die Regierung dpa zufolge angesichts der multiplen Problemlagen gar in einer »Schockstarre«. Es gebe keine Initiative für ein eigenes Unterstützungspaket der Bürger, noch gebe es eine Idee zur Bewältigung des Lehrermangels. Zudem vermisst der SPD-Landeschef Tempo beim Ausbau der Nutzung erneuerbare Energieträger und eine Leitentscheidung zur Zukunft des Rheinischen Reviers, wo der Energiekonzern RWE immer weiter Braunkohle abbaggern will. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) fordert mehr klimapolitische Fortschritte. So sei das angekündigte Klimaschutzsofortprogramm bislang eine Fehlanzeige, ein Ausbau der Windenergienutzung nicht zu erkennen. Es werde höchste Zeit, dass die Landesregierung »vom Krisenbewältigungsmodus in den Gestaltungsmodus übergeht«, forderte Dirk Jansen vom BUND NRW gegenüber dpa.

Auch die Wähler stellen der Regierung in Düsseldorf offenbar ein eher mäßiges Zwischenzeugnis aus, wie die Zahlen des am Sonnabend veröffentlichten »NRW-Checks« zeigen. Demnach sind laut der repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag von nordrhein-westfälischen Tageszeitungen 54 Prozent der Wähler unzufrieden. Lediglich 37 Prozent zeigten sich zufrieden, wie die Kölnische Rundschau berichtete. 80 Prozent der Befragten sind zudem der Auffassung, die Regierung tue nicht genug, um die Folgen der Preissteigerungen im Energiesektor abzufedern.