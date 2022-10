Raketen über Japan

Kim Hong-Ji/REUTERS

Nordkorea hat am Dienstag eine ballistische Mittelstreckenrakete in Richtung des Japanischen Meeres (koreanisch: Ostmeer) abgefeuert. In Japan wurde das Raketenwarnsystem aktiviert, in Seoul verfolgten unter anderem Wartende im Bahnhof die TV-Berichterstattung (Bild). Die Rakete überwand ersten Schätzungen zufolge eine Distanz von 4.500 Kilometern und erreichte eine maximale Flughöhe von rund 970 Kilometern. Südkoreas Streitkräfte und die USA reagierten mit einer Militärübung unter Einsatz von Präzisionsbomben. Zudem seien Flugmanöver abgehalten worden. (AFP/dpa/jW)