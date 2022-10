»Die AfD macht Politik für Reiche und Unternehmen«

Julian Stratenschulte/dpa Zerstörtes AfD-Wahlplakat in Niedersachsen (Laatzen, 26.9.2022)

Angesichts steigender Preise planen Rechte, an diesem Sonnabend in Berlin auf die zu Straße gehen. Wer will dort aufmarschieren?

Unter dem nationalistischen Motto »Unser Land zuerst!« mobilisiert die AfD bundesweit nach Berlin. Mit Verweis auf steigende Heizkosten inszeniert sich die AfD als »Kümmerer«. Mit sozialdemagogischen Parolen gelingt es ihr derzeit, Tausende auf die Straßen und Plätze der Republik zu mobilisieren. Unverhohlen marschiert sie dabei mit alten und neuen Nazis. Mit ihrer Mobilisierung am 8. Oktober in die Hauptstadt will die Partei einen weiteren Schritt in die Offensive gehen. Diese Entwicklung und die steigenden Umfrageergebnisse für die AfD halten wir – auch mit Blick auf die Wahlerfolge der extremen Rechten in Italien und Schweden – für brandgefährlich. Deshalb rufen wir gemeinsam mit vielen anderen dazu auf, am Samstag laut, sichtbar und deutlich gegen den AfD-Aufmarsch zu protestieren.

Derzeit versuchen Rechte in vielen Städten, die Wut über die steigenden Preise zu nutzen. Sollten Linke neben Gegenprotesten nicht vor allem eigene Demos gegen die Verarmungspolitik der Bundesregierung organisieren?

Selbstverständlich ist die Linke gefordert, in Anbetracht der gegenwärtigen vielfachen Krisen für echte Umverteilung zu kämpfen. Ich halte es aber für extrem wichtig, den Kampf für soziale Gerechtigkeit und den gegen Rassismus und Faschismus nicht gegeneinander auszuspielen. Beides gehört zusammen. Wenn wir eine soziale Welt, in der niemand im Winter frieren muss, erreichen wollen, müssen wir zusammenstehen – unabhängig von unserer Herkunft, sexuellen Identität, Religion oder Behinderung. Dafür müssen wir AfD und Co. Paroli bieten und widersprechen, wenn sie Erwerbslose und Arme, Geflüchtete, Frauen und LGBTIQ+ für leere Kassen verantwortlich machen. Damit lenken sie von den tatsächlichen Ursachen sozialer Missstände ab und versuchen, die Gesellschaft zu spalten.

Was halten Sie den demagogischen Parolen von rechts inhaltlich entgegen?

Zunächst einmal ist es wichtig, diese Parolen in ihrer Verführungskraft ernst zu nehmen und sie zu entlarven. Die AfD behauptet zwar, sie setze sich für Lohnabhängige und Erwerbslose ein. Tatsächlich aber betreibt sie Politik für Reiche und Unternehmen. Da wundert es nicht, dass sie etwa fest an der Seite der Immobilienwirtschaft steht und sich strikt gegen eine Mietpreisbremse ausspricht. Nach Vorstellung der AfD soll für Einkommensmillionäre derselbe Steuersatz gelten wie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit durchschnittlichem Lohn.

Welche politischen Spektren beteiligen sich bisher am Bündnis für die Proteste gegen rechts?

Das Bündnis ist sehr breit und vereint viele verschiedene ­Organisationen der Berliner Zivilgesellschaft. Zum Gegenprotest am 8. Oktober rufen ­Mietinitiativen, ATTAC, die Berliner VVN-BdA, Kulturschaffende, Parteien, Gewerkschaften, Gemeinden, der Türkische Bund in Berlin und Brandenburg, antirassistische Initiativen, Fridays for Future und viele mehr auf. Gemeinsam wollen wir ein kraftvolles Zeichen gegen die Sozialdemagogie von rechts, für soziale Rechte für alle und ein solidarisches Miteinander setzen. Außerdem treten wir als Bündnis ein für echte Umverteilung und eine ökologisch-soziale Verkehrs- und Energiewende.

Was planen Sie für ein Programm für diesen Sonnabend? Worauf sollten Teilnehmende sich einstellen?

Wir starten um 13 Uhr mit einer gemeinsamen Auftaktkundgebung in der Heinrich-von-Gagern-Straße in direkter Hör- und Sichtweite der AfD, die sich auf der Reichstagswiese sammeln will. Darüber hinaus sind Mahnwachen, Kundgebungen und Demos an der Route des AfD-Aufmarschs in Planung. Die Kundgebung in der Heinrich-von-Gagern-Straße halten wir den ganzen Tag aufrecht, um die AfD auch unfreundlich zu »empfangen«, wenn sie wieder zu ihrem Abschluss auf die Reichstagswiese zurückkehrt. Es wird also ein langer, aber auch kämpferischer Tag.