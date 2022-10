BRD gegen Rest der EU

Olivier Matthys/AP/dpa Mit seiner Position ziemlich allein: Christian Lindner (2.v.r.) im Kreise von Finanz- und Wirtschaftsministern der Eurogruppe (links EU-Kommissar Paolo Gentiloni)

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat Kritik aus EU-Ländern am 200-Milliarden-Euro-Sonderfonds zurückgewiesen, mit dem die BRD in ihr ansässige Unternehmen durch die Energiekrise bringen will. »Gemessen an der Größe der deutschen Volkswirtschaft« seien die 200 Milliarden »angemessen«, sagte der FDP-Politiker am Dienstag beim EU-Finanzministertreffen in Luxemburg. Forderungen aus der EU-Kommission nach mehr Solidarität erteilte er eine Absage.

Die EU-Kommissare für Wirtschaft und Binnenmarkt, Paolo Gentiloni und Thierry Breton, hatten am Dienstag in der FAZ und anderen europäischen Blättern vor dem deutschen Hilfspaket gewarnt: »Wir dürfen keinen Subventionswettlauf starten!« Zu befürchten seien Wettbewerbsvorteile gegenüber Unternehmen aus »Mitgliedstaaten, die nicht über denselben haushaltspolitischen Spielraum wie Deutschland verfügen«. Nur ein durch Gemeinschaftsschulden finanziertes EU-Nothilfeprogramm könne »Integrität und Einheit des Binnenmarktes« sicherstellen.

Lindner hielt dem entgegen, Instrumente der Corona-Pandemie könnten »nicht eins zu eins auf die heutige Lage übertragen« werden. Mit dieser Ansicht stand der Deutsche bei dem Treffen in Luxemburg ziemlich allein. Seine spanische Amtskollegin María Jesús Montero warnte angesichts des deutschen Alleingangs vor Wettbewerbsverzerrungen. Der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno le Maire plädierte zum wiederholten Male für die »Zulassung gemeinsamer Schulden«, genauso der noch als italienischer Finanzminister amtierende Mario Draghi.

An der Bundesregierung wird das wohl abprallen. Und an dem 200-Milliarden-Paket, das für den ungarischen Regierungschef Viktor Orban den »Beginn des Kannibalismus in der EU« markiert, will Lindner keine Abstriche machen. Verhandlungsbereitschaft signalisierte er für Nebenschauplätze: »Wir müssen beim gemeinsamen Gaseinkauf Fortschritte machen, wir müssen das Strommarktdesign verändern.« Darüber beraten die Staats- und Regierungschefs der EU am Freitag auf einem informellen Gipfel in Prag.