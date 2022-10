Pokern für mehr Armut

Seeliger/imago images Wieviel Elend kann durchgesetzt werden? Spenden für Bedürftige und Obdachlose in Berlin-Prenzlauer Berg

Staubaufwirbeln am Dienstag in Berlin: Vor dem Spitzentreffen von Bund und Ländern am Dienstag brachten sich die Ministerpräsidenten der Länder und die Bundesregierung in Stellung. Bei einem Gespräch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Länderchefs am Nachmittag sollte es darum gehen, wer welchen Anteil der sogenannten Entlastungen finanziert. Im Klartext: Wieviel Armut kann durchgesetzt werden? Wer bezahlt wieviel für Energie? Gehen Stadtwerke pleite, werden Krankenhäuser geschlossen, Schulen und Kindergärten nicht mehr beheizt? Erkennbar einig war man sich: Die Kosten der durch den Wirtschaftskrieg gegen Russland befeuerten Krise sollen bei den Einkommensschwächsten landen. Der am vergangenen Donnerstag verkündete »Doppelwumms«-Sonderfonds des Bundes in Höhe von 200 Milliarden Euro wird frühestens nach der für das kommende Wochenende geplanten Sitzung der Gaspreiskommission Details über »Gaspreisbremse« und Entlastungen enthalten. Die Beratung mit dem Bundeskanzler am Dienstag endete nach jW-Redaktionsschluss.

Der Bund verlangte vorab Zustimmung zum dritten »Entlastungspaket« von Anfang September, das vor allem aus vagen Versprechen für 2023 besteht. Die Länder fordern neben Mitteln für die Flüchtlingsversorgung weitere Finanzhilfen etwa für den Ausbau des Nahverkehrs. Gestritten wurde über die Kostenübernahme für das ab 1. Januar 2023 erhöhte Wohngeld. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Stephan Weil (SPD) aus Niedersachsen, kündigte auf einer Pressekonferenz vor dem Gespräch mit Scholz an, man werde dabei nicht zu abschließenden Entscheidungen kommen. Alles hänge vom Gaspreis ab, d. h. der Konkretisierung des »Abwehrschirms«. Aus Sicht von Hendrik Wüst (CDU), Regierungschef von Nordrhein-Westfalen, ist dieser gegenwärtig eine »Wundertüte«. Fällig sei nun ein »Pakt der nationalen Einheit«. Er stellte in den Vordergrund, dass die Flüchtlingszahlen längst die von 2015 übertreffen und in der kalten Jahreszeit weiter steigen werden.

Nach Ansicht der Partei Die Linke wird mit dem »Abwehrschirm« des Bundes die Einhaltung der Schuldenbremse zur Illusion. Parteichefin Janine Wissler verlangte am Dienstag in Berlin, sie abzuschaffen. Sie bezweifelte, dass die geplanten Hilfen zielgenau vor allem armen Menschen zugute kämen: »Es ist zu befürchten, dass auch mit diesem Entlastungspaket die Probleme nicht an der Wurzel gepackt werden.«

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch forderte in der Augsburger Allgemeinen eine allgemeine Erhöhung der Renten sowie eine Mindestrente in Höhe von 1.200 Euro, um Altersarmut durch rapide steigende Energiepreise zu vermeiden. Ansonsten drohe eine »Altersarmutslawine im Winter«. Bartsch verwies auf eine Auswertung seiner Fraktion, wonach der Anteil der armutsgefährdeten Rentnerinnen und Rentner in Deutschland schon vor dem Energieschock zugenommen habe. Ihr Anteil stieg demnach bundesweit von 16,3 auf 17,4 Prozent.

Im Sender Phoenix kritisierte der Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Ulrich Schneider, die Ankündigung von Wüst, erst nach konkreten Vorlagen des Bundes über den Länderfinanzbeitrag zu sprechen. Schneider erklärte, es müsse schnell gehen, sonst laufe die BRD Gefahr, angesichts von 14 Millionen Armen »am unteren Rand auseinanderzubrechen«. Er kündigte an, dass sich sein Verband zusammen mit Gewerkschaften an großen Sozialdemonstrationen Ende Oktober beteiligen werde.