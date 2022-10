GEW: Keine Rückkehr zu Grundschulnoten

Bremen. Die GEW in der Hansestadt Bremen kritisierte am Montag vor einer Woche den Vorstoß der FDP, Noten ab der dritten Grundschulklasse einzuführen. Diese Idee zeige, dass die FDP die bildungspolitischen Herausforderungen der Zeit nicht verstanden habe. »In Zeiten des Fachkräftemangels und einer unsicheren Weltlage müssen ganz andere Weichen für Bildung gestellt werden«, wird die Landessprecherin der GEW, Elke Suhr, in einer Mitteilung vom selben Tag zitiert. Die Freien Demokraten würden auf frühe Selektion setzen und dabei in Kauf nehmen, »dass gerade Kinder, die zu Hause nur bedingt eine Förderung erfahren, zusätzlich beschämt werden«, urteilte Suhr. (jW)