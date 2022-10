»Gesehen, wozu herrschende Kreise im Westen in der Lage sind«

IMAGO/ITAR-TASS Einwohner der »Volksrepublik« Donezk sehen sich die Rede Wladimir Putins an (30.9.2022)

In einer Rede vom 30. September begründete Russlands Präsident Wladimir Putin seine Zustimmung zum Beitritt der »Volksrepubliken« Donezk und Lugansk sowie der Gebiete Saporischschja (russisch: Saporoschje) und Cherson:

Hinter der Entscheidung von Millionen Bewohnern der Volksrepubliken Donezk und Lugansk, der Bezirke Saporoschje und Cherson steht unser gemeinsames Schicksal und unsere tausendjährige Geschichte. Dieses geistige Band haben die Menschen ihren Kindern und Enkeln weitergegeben. Allen Versuchungen und Prüfungen zum Trotz haben sie die Liebe zu Russland über die Jahre getragen. Dieses Gefühl kann niemand in uns abtöten. Deshalb haben sowohl die Älteren, als auch die Jüngeren, die schon nach dem tragischen Zerfall der Sowjetunion geboren wurden, für unsere Einheit und unsere gemeinsame Zukunft gestimmt.

1991 haben die Vertreter der damaligen Parteielite auf einem Treffen im Urwald von Belowescha beschlossen, die Sowjetunion zu zerstören, ohne die einfachen Bürger nach ihrer Meinung zu fragen. Damit wurden die Menschen von ihrer Heimat losgerissen. Das hat unsere Gemeinschaft als Volk auseinandergerissen und zu einer nationalen Katastrophe geführt. So, wie sie damals nach der Revolution in Hinterzimmern die Grenzen der Unionsrepubliken gezogen haben, so haben auch die letzten Anführer der Sowjetunion entgegen der Willensbekundung der Mehrheit der Menschen (…) unser großes Land zerstört und seine Völker vor vollendete Tatsachen gestellt. Aber das ist schon nicht mehr wichtig. Die Sowjetunion gibt es nicht mehr, die Vergangenheit kann man nicht zurückholen. Russland braucht das heute auch überhaupt nicht, das ist nicht unser Ziel. Aber es gibt nichts Stärkeres als die Entschlossenheit von Millionen Menschen, die sich durch ihre Kultur, ihren Glauben, ihre Traditionen und ihre Sprache als Teil Russlands verstehen, deren Vorfahren über Jahrhunderte in einem einzigen Staat lebten. Es gibt nichts Stärkeres als den Willen dieser Menschen, in ihr eigentliches, historisches Vaterland zurückzukehren. (…)

Wir rufen das Kiewer Regime auf, unverzüglich das Feuer einzustellen, diesen Krieg zu beenden, den es schon 2014 entfesselt hat, und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. (…) Aber über die Entscheidung des Volkes von Donezk, Lugansk, Saporoschje und Cherson werden wir nicht verhandeln. Diese Wahl ist getroffen, und Russland wird die Menschen dort nicht verraten. (…) Wir werden unser Land mit allen Kräften und allen Mitteln, die wir besitzen, verteidigen, um die Sicherheit des Lebens unserer Menschen zu verteidigen. Darin liegt die große Befreiungsmission unseres Volkes. (…) Unsere Landsleute, unsere Brüder und Schwestern in der Ukraine (…) haben mit eigenen Augen gesehen, wozu die herrschenden Kreise des sogenannten Westens in der Lage sind und welches Schicksal sie der Menschheit zu bereiten gedenken. Hier haben sie die Masken abgelegt und der Welt ihr wirkliches Antlitz enthüllt.

Nach dem Zerfall der Sowjetunion hat der Westen beschlossen, dass wir alle, dass die ganze Welt sich mit seinem Diktat abfinden müsse. Damals, 1991, hat der Westen damit gerechnet, dass Russland sich von solchen Erschütterungen nie mehr erholen werde und dass es von selbst weiter zerfallen werde. Und das wäre ja auch beinahe passiert. Wir alle erinnern uns an die fürchterlichen Jahre des Hungers, der Kälte und Hoffnungslosigkeit in den 90ern. Aber Russland hat standgehalten, ist wiedererstanden und erstarkt und hat seinen ihm gebührenden Platz in der Welt wieder eingenommen. (…)