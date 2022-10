Neuer Name für den Teufel

IMAGO/Martin Bertrand Vor Fernsehkameras wie ein Fisch im Wasser: Jordan Bardella (l.) mit RN-Chefin Marine Le Pen

Endgültig »entdiabolisiert« sei die Partei, versichern in diesen Tagen die Anhänger der französischen Rechtsbewegung Front National (FN), die sich seit dem 1. Juni 2018 Rassemblement National (RN, Nationaler Zusammenschluss) nennt. Den altfaschistischen Teufel habe man ihr längst ausgetrieben, seine politische Inkarnation, den Parteigründer Jean-Marie Le Pen, sozusagen zur Hölle geschickt.

Am Mittwoch wird der FN/RN nun 50 Jahre alt, einen Monat später sollen seine rund 40.000 Mitglieder einen neuen Chef wählen. Der wird zum ersten Mal nicht den Namen Le Pen tragen, denn Marine, die Tochter, die dem Alten im Januar 2011 an der Spitze der Partei nachfolgte, wird nicht mehr antreten. Zwei Kandidaten stehen auf dem elektronischen Wahlzettel, den das RN-Fußvolk bis spätestens zum 3. November abgeschickt haben muss: Jordan Bardella, EU-Abgeordneter und bereits RN-Interimspräsident, und Louis Aliot, Bürgermeister aus Perpignan im Süden der Republik.

Favorit der Szene ist der erst 27 Jahre alte Bardella, den wohl auch Marine Le Pen sich als neuen Führer der Bewegung wünscht. Die Langzeitchefin, die ab 2013 das einleitete, was sie selbst und mit ihr die gesamte französische Medienwelt seither »Dediabolisation« (Entteufelung) nennt, will sich, wie sie sagt, nur noch auf ihre Arbeit an der Spitze der bei den Parlamentswahlen im vergangenen Juni auf 89 Köpfe angewachsene Fraktion konzentrieren. Fakt ist, dass sie nach drei vergeblichen Versuchen, bei einer Präsidentschaftswahl zu siegen und Staatschefin der 67,5 Millionen Franzosen zu werden, nicht mehr die Zukunft der Partei repräsentiert.

Die gehört wohl in der Tat dem jungen Bardella, der sich vor Fernsehkameras bewegt wie ein Fisch im Wasser und als geschmeidiger, meist bestens informierter Redner und Polemiker selbst jene alten Herren begeistert, die jahrzehntelang zum Takt des rassistischen Geschreis ihres Parteigründers Jean-Marie Le Pen marschierten. Sein Gegner im innerparteilichen Gefecht, Louis Aliot, ist eher der ruhigere Typ. Nachgesagt wird ihm, dass er Marine einst dazu brachte, sich vom Alten zu lösen und der Bewegung neue Kleider anzumessen. Den rohen Rassismus und den von Jean-Marie gepflegten Antisemitismus hinter sich zu lassen, um sich auf das zu konzentrieren, was eine politische Partei letztlich ausmache: den Kampf um die Macht – den Sieg über das lange von Jean-Luc Mélenchon repräsentierte linke Lager, die Verzwergung der bürgerlich-katholischen Rechten und eine erfolgreiche Präsidentschaftswahl. Vielleicht im Jahr 2027, wenn der gegenwärtige Amtsinhaber Emmanuel Macron nach zwei Mandaten laut Verfassung nicht mehr antreten darf.

Marine Le Pens »entteufelter« RN punktet inzwischen selbst bei jenen Wählern, die einst in den Vorstädten der Metropole Paris für kommunistische Mehrheiten und Bürgermeister sorgten. Mit Bardella ginge die Partei auf eine junge Generation zu, die einen Jean-Marie Le Pen nicht mehr in Aktion erlebt hat. Und der die Sprüche des Alten – »Die Erklärung der Menschenrechte markiert den Beginn der französischen Dekadenz«, »Für mich war der Marschall Petain niemals ein Verräter« – herzlich egal sein dürften. Es scheine, warnte vor einigen Tagen die Pariser Zeitung Libération, »als ob Relativierung und Demokratiemüdigkeit Land gewinnen«. Die Franzosen dürften auch in der krisenreichen Gegenwart nie die Vergangenheit des Rassemblement vergessen, der sich in einem Monat fit dafür machen wolle, die Zukunft der Republik zu gestalten.

Diese Vergangenheit birgt Figuren, auf die sich der FN zunächst stolz berief. Neben Jean-Marie Le Pen stehen bis heute Gründernamen in den Annalen der Bewegung, die Bardella und vor allem Aliot wohl lieber im Dunkel des Vergessens belassen würden – die aber gleichzeitig immer noch Garanten sind für den Zusammenhalt zwischen Alt und Jung: Victor Barthélemy, Soldat der »Legion der französischen Freiwilligen« in der Wehrmacht, und Pierre Bousquet, Kämpfer in der SS-Division Charlemagne, sind nur zwei aus einem dreckigen Dutzend, die 1972 das bis heute faschistische Grundkonzept der Partei festlegten.