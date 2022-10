Konfliktstoff Dünger

imago/Martin Wagner Eine Dauerkontroverse: Künstliche oder natürliche Nährstoffe für Pflanzenkulturen (Goslar, 23.7.2021)

Sie ist energieintensiv: die Düngemittelindustrie. Rohstoff und Energiequelle bei mineralischem Dünger ist Erdgas. Ein Problem. Spätestens seit den horrenden Herstellungskosten infolge hoher Gaspreise. Einige Hersteller drosseln ihre Produktion, wollen Werke stilllegen, wie das Onlineportal agrarheute.com in der vergangenen Woche mitteilte. Wie sich die Gaspreisbremse, die das Bundeskabinett am Donnerstag vorstellte, künftig auswirken wird, ist offen. Details der Ausgestaltung dürften erst Mitte des Monats vorliegen.

Was sagen Industrielle? Der Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI), Wolfgang Große Entrup, bezeichnete laut Handelsblatt vom Wochenende »den geplanten Abwehrschirm als Befreiungsschlag«. Der sei dringend erforderlich, »denn immer mehr Unternehmen stehen mit dem Rücken zur Wand«. Das betonten gleichfalls Vertreter aus der Düngemittelbranche. Energie- und Gaspreise in Rekordhöhe seien existenzbedrohend, wurde Sven Hartmann vom Industrieverband Agrar (IVA) am Dienstag voriger Woche in einer Mitteilung zitiert. Mit enormen Folgen, denn fehlender Dünger führe zu geringeren Ernteerträgen, hieß es mahnend bei agrarheute.com. Damit sei die Versorgung hierzulande und europaweit gefährdet, zudem würde die globale Nahrungsmittelkrise weiter angeheizt.

Nur, wie dramatisch ist die Situation wirklich, welche Lösungsansätze gibt es? Einer beruhigt: »Eine reduzierte Düngung bedeutet nicht automatisch eine starke Reduktion des Ertrags«, sagte der Referent für Agrarpolitik der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), Phillip Brändle, am Freitag gegenüber jW. Und Robert Erdmann vom Presseteam von »Landwirtschaft verbindet Deutschland« (LSV) sagte gleichentags gegenüber dieser Zeitung: Die Verknappung der verfügbaren Düngemittel werde »wahrscheinlich keinen Einfluss auf die Versorgungssicherheit haben«. Anders sehe dies indes bei der »Urproduktion im eigenen Land« aus, meinte Meike Mieke vom Landesbauernverband Brandenburg auf jW-Anfrage. Zumal, wenn Ertragsrückgänge beispielsweise bei Getreide und Ölsaaten mittels Importen aus der EU oder aus Drittländern kompensiert werden müssten.

Das Problem sei Mieke zufolge der Selbstversorgungsgrad Deutschlands. Es brauche »qualitativ hochwertige mineralische Dünger als Baustein des integrierten Pflanzenschutzes«. Andernfalls würde der hiesigen Landwirtschaft faktisch die Existenzberechtigung entzogen. Das sieht LSV-Pressesprecher Erdmann ähnlich. Pflanzen benötigten Nährstoffe. Dazu gehöre eben auch synthetischer Stickstoff. Bei mangelnder Zufuhr wären die Kulturen unterversorgt.

Fakt ist, der Absatz von Düngemitteln in Deutschland ist nach jüngst veröffentlichten Daten des Statistischen Bundesamts im zweiten Quartal 2022 stark zurückgegangen. Demnach wurden bei Stickstoffdünger – im Inland produzierter und importierter – rund 238.000 Tonnen abgesetzt, ein Minus von 18,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Inlandsabsatz von Phosphat- und Kalidünger halbierte sich jeweils. Eine Sprecherin des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) bestätigte den Absatzeinbruch am Freitag auf jW-Nachfrage. Der Grund? Phosphat- und Kalidünger könnten »am ehesten eingespart werden, ohne dass in naher Zukunft bei den Kulturen Ertrags- und Qualitätseinbußen zu erwarten sind«.

Und überhaupt: Immer mehr Energie, Düngemittel und Pestizide für einen stabilen Ernteertrag seien nicht zukunftsfähig, sagte Kai Niebert, Präsident vom Deutschen Naturschutzring (DNR), am Freitag gegenüber jW. Was dann? »Wirtschaften in Kreisläufen.« Mittels Wirtschaftsdünger etwa; Mist und Gülle aus der heimischen Tierhaltung. Ferner durch den Anbau von Leguminosen, also Hülsenfrüchtlern wie Erbsen oder Linsen. Diese hätten die Fähigkeit, Stickstoff aus der Luft im Boden zu binden, »wodurch dieser im Anschluss der Folgekultur zur Verfügung steht«, erklärte Brändle von der AbL. So blieben Böden nährstoffreich und fruchtbar. Ganz ohne »Chemiekeule« konventioneller Art. Nicht zu vergessen: der Verbrauch. Ein Beispiel: Rund 60 Prozent des produzierten Getreides landen in den Mägen von Nutztieren. »An dieser Schraube gilt es auch zu drehen«, heißt es aus dem BMEL.