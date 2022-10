Ansprüche trotz Rückzug

Russian State Duma/Handout via REUTERS Sitzung in Moskau in der Staatsduma am Montag

Russland hat am Wochenende die lange umkämpfte Stadt Liman im Norden des Bezirks Donezk geräumt. Der Rückzug soll von Präsident Wladimir Putin persönlich angeordnet worden sein. In Liman waren zuletzt etwa 5.000 Soldaten der russischen Armee sowie der Volksmiliz der »Volksrepublik« Lugansk stationiert. Die jüngsten Angriffe der ukrainischen Seite auf die Umgebung der Stadt hatten die Gefahr gebracht, dass diese Einheiten eingeschlossen worden wären. Ukrai­nische Medien kommentierten diese Entwicklung mit der ironischen Formulierung, Liman sei »aus der Russischen Föderation ausgetreten«.

Noch bedeutender scheinen ukrainische Fortschritte im Gebiet Cherson zu sein. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Montag unter Berufung auf den russischen Verwaltungschef der Region, Wolodimir Saldo, meldete, sollen ukrai­nische Truppen entlang des Dnipro um 40 Kilometer innerhalb eines Tages vorgestoßen sein. Saldo räumte ein, dass es ukrainische »Durchbrüche« gegeben habe und die Lage »schwierig« sei. Er war noch am Freitag zu der Beitrittszeremonie in Moskau gewesen.

Trotz dieses offenkundigen Misserfolges hält Russland an seinem Anspruch auf die Gesamtheit der vier am Freitag aufgenommenen Verwaltungsgebiete fest. Am Montag billigten die Abgeordneten im russischen Parlament haben am Montag das Gesetz zur Eingliederung der »Volksrepubliken« Donezk und Luhansk sowie der besetzten Regionen Saporischschja und Cherson im Süden der Ukraine, wie der Internetseite der russischen Staatsduma zu entnehmen war. Bei der Debatte über die Beitrittsverträge in der russischen Staatsduma sagte der Abgeordnete Pawel Krascheninnikow von der Regierungspartei »Einiges Russland«, Russland werde den Bezirk Saporischschja »in seinen administrativen Grenzen« aufnehmen – dazu gehört die bisher nicht besetzte Bezirkshauptstadt Saporischschja mit 760.000 Einwohnern.

Unterdessen ist der von der Ukraine am Freitag angekündigte sofortige NATO-Beitrittsantrag vom Freitag im westlichen Kriegsbündnis zurückhaltend aufgenommen worden. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte, die Türen der Allianz seien offen. Eine Entscheidung müsse aber von allen Mitgliedstaaten im Konsens getroffen werden. Derzeit konzentriere man sich auf die unmittelbare Unterstützung der Ukrai­ne. Das ist faktisch die Aufforderung, den Beitritt nicht zu überstürzen.