Unter Schock

In Indonesien wird im ganzen Land der Opfer einer Massenpanik bei einem Fußballspiel gedacht. Am Sonnabend waren in der Stadt Malang (Provinz Ostjava) mindestens 125 Menschen gestorben, nachdem die Polizei im Stadion Tränengas eingesetzt hatte. 323 Personen wurden verletzt. Zuvor war es zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Fans gekommen, als diese nach Abpfiff den Platz stürmten. Die indonesische Regierung versprach »eine vollständige Untersuchung«, der Spielbetrieb wurde für eine Woche ausgesetzt. (jW)