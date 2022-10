»Für sie gibt es nicht nur Freund oder Feind«

Jussi Nukari/Lehtikuva/via REUTERS Vergangene Woche hat Finnland die Grenze für russische Touristen geschlossen (Checkpoint nahe Virolahti, 25.9.2022)

Nach der angekündigten Teilmobilmachung in Russland wird hierzulande teils diffamierend über Flüchtlinge aus dem Land berichtet. Was wissen Sie über russische Kriegsdienstverweigerer?

Es gibt vermutlich rund 150.000 Militärdienstpflichtige aus Russland, die in andere Länder geflüchtet sind. Nur ein Bruchteil von ihnen ist in der Europäischen Union angekommen. Die meisten gehen in Länder wie Kasachstan, Georgien, Armenien oder in die Türkei. Ihr Status ist dort mitunter extrem prekär. In der BRD gab es nach unserer Schätzung im ersten Halbjahr 2022 gerade einmal etwas mehr als 300 Asylanträge von militärdienstpflichtigen russischen Staatsbürgern, also im Alter von 18 bis 60 Jahren.

Wir fordern, dass Kriegsdienstverweigerer, Deserteure und Militärdienstentzieher unterstützt und aufgenommen werden. Statt dessen machen etwa die baltischen Staaten ihre Grenzen dicht, andere denken darüber nach.

Gibt es belastbare Daten darüber, wie viele Menschen aus Russland vor dem Kriegsdienst geflohen sind?

Die Zahl wird von keiner Statistik erfasst. Wir mussten uns diesem Wert über Umwege nähern. Zum Stichtag 15. September, also noch vor der verkündeten Teilmobilmachung, sind wir auf 100.000 Personen gekommen, die sich dem Dienst entzogen haben. Aktuell gehen wir von 150.000 aus.

Welche Hürden gibt es für diese Menschen in der BRD?

Ein Asylantrag kann nur persönlich gestellt werden. Dabei geht es dann darum, ob die Person in ihrem Herkunftsland politisch verfolgt wird. Fragt sich nur, wie Asylsuchende es nach Deutschland schaffen sollen. Es gibt verschiedene Visaregelungen, die sehr restriktiv gehandhabt werden. Bislang wird die Möglichkeit eines humanitären Visums genutzt, um einigen Journalisten und Oppositionellen aus Russland die Möglichkeit zur Einreise zu bieten. Das gilt aber nicht für Deserteure und schon gar nicht für Menschen, die sich dem Militärdienst entziehen. Hier braucht es eine weitergehende Regelung.

Im Mai hatte das Bundesinnenministerium erklärt, es solle einen Schutzstatus für Russen geben, die nachweisen können, dass sie desertiert sind. Das Problem: Die Mehrheit der 150.000 Menschen sind keine Deserteure. Darunter versteht man Personen, die sich aus dem Militärdienst entfernt haben, also zumindest einberufen worden sind. Wer klug genug war und das Land in der Vorahnung verlassen hat, dass er später für den Krieg verpflichtet werden könnte, fällt nicht unter diese Regelung.

Von bürgerlichen Medien und Politikern werden Ängste geschürt, Putin persönlich schleuse russische Agenten in die EU oder die BRD ein. Droht Schutzsuchenden hierzulande eine Gesinnungsprüfung?

In dieser Debatte wird ein Generalverdacht artikuliert, als seien alle Russen gefährlich. Man gewinnt den Eindruck, dass dahinter ein Unbehagen gegenüber der Desertion steht. Als würde etwas nicht stimmen mit den Leuten, die sich dem Kriegsdienst verweigern. Übrigens: Wenn Russland Spione schicken wollte, dann sind die schon längst da. Das ist eine unsinnige Debatte.

Sie erfüllt durchaus einen Sinn: die Stimmung gegen Russland weiter anzuheizen.

Es stimmt, das Feindbild Russland besteht nach wie vor. Das hängt auch mit den Vorbehalten gegenüber der Sowjetunion und dem Kommunismus zusammen. Es wurde nie versucht, diese Feindschaft aufzuarbeiten.

Die Bundesregierung setzt auf Waffenlieferungen und Aufrüstung, Außenministerin Baerbock fürchtet um »Kriegsmüdigkeit« hierzulande. Für Antimilitaristen sind das schwere Zeiten. Spüren Sie das auch in Ihrer Arbeit?

Für uns ist zunächst einmal klar, dass wir uns für Kriegsdienstverweigerer, Deserteure und Militärdienstentzieher auf allen Seiten einsetzen. Auch aus der Ukraine haben sich weit mehr als 100.000 Militärdienstpflichtige abgesetzt. Die Verweigerung ist ein Mittel, um gegen den Krieg zu agieren, und eröffnet bestenfalls die Möglichkeit, ihn zu beenden. Diese Menschen zeigen, dass es nicht nur Freund oder Feind gibt.

Dass der Krieg von den verschiedenen Seiten geschürt wird, ist ein riesengroßes Problem. Es fehlt ein Nachdenken darüber, wie man diesen Krieg beenden kann – ein Ausstiegsszenario. Unser Beitrag besteht in der Unterstützung derjenigen, die für sich selbst entscheiden, aus der Eskalationsdynamik auszusteigen.