Gescheiterte Verständigung

picture-alliance / dpa »Es war zum Schluss ganz turbulent. Man sah die Gegensätze«, urteilte Anna Seghers einen Tag nach Ende des Kongresses in einem Brief. Im Bild der US-Journalist Melvin J. Lasky (Berlin, 7.10.1947)

An die 300 Schriftstellerinnen und Schriftsteller hatten sich am Morgen des 5. Oktober 1947 im Berliner Hebbel-Theater im britischen Sektor Berlins zum Ersten Deutschen Schriftstellerkongress versammelt. Zwei Jahre nach dem Sieg der Alliierten über die Nazis war es die erste gesamtdeutsche Zusammenkunft, die sich nicht weniger vorgenommen hatte als die »Erneuerung der deutschen Literatur«. Die Initiative zu dem Treffen war von dem Schriftsteller Günther Weisenborn ausgegangen, der als Unterstützer des antifaschistischen Widerstands 1943 von den Nazis zum Tode verurteilt, aber nicht hingerichtet worden war. Weisenborn war als Mitarbeiter des Hebbel-Theaters und Mitherausgeber der vielgelesenen Satirezeitschrift Ulenspiegel gut vernetzt. Offiziell ausgerichtet wurde der Kongress vom Schutzverband deutscher Autoren (SDA), einer in der Tradition des 1933 von den Nazis gleichgeschalteten Schutzverbands Deutscher Schriftsteller stehenden Organisation, die Gliederungen in allen Besatzungszonen unterhielt. Organisatorisch im Hintergrund wirkte auch der Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands, der in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) längst über einen Massenanhang verfügte und im Westen als kommunistisch gesteuert galt.

Der Kongress, am Abend zuvor mit Reden der Vertreter der vier Besatzungsmächte offiziell eingeleitet, begann mit einer öffentlichen Gedenkfeier für alle jene Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die den Faschismus nicht überlebt hatten. Die Eröffnungsrede hielt Ricarda Huch, promovierte Historikerin und Autorin, deren erste Dramen, Gedichte und Erzählungen noch weit vor dem Ersten Weltkrieg erschienen waren. Die Hochbetagte äußerte ihre Freude darüber, dass Vertreter aus »allen Zonen« den Weg nach Berlin gefunden hatten. Zwar fehlten einige Autoren, die sich noch immer im Exil befanden, Brecht etwa und Heinrich und Thomas Mann (letzterer hatte sich geweigert, einen Fuß in das Land der »bösen Hoffnungslosigkeit« zu setzen, und die Einladung ausgeschlagen). Aber mit Johannes R. Becher, Alfred Kantorowicz, Ludwig Renn, Anna Seghers und Friedrich Wolf waren doch auch einige Größen der Exilliteratur anwesend. Hinzu kamen die Vertreter der sogenannten inneren Emigration wie Marieluise Fleißer, Rudolf Hagelstange, Peter Huchel, Elisabeth Langgässer, Ernst Penzoldt oder Günther Weisenborn. Sie stellten die Mehrheit der Teilnehmer. Ebenfalls anwesend waren Gäste aus dem Ausland, um die man sich bei der Vorbereitung besonders bemüht hatte, darunter eine sowjetische Delegation mit Wsewolod Wischnewski, dem Verfasser der »Optimistischen Tragödie«, an ihrer Spitze. Auch der Generalsekretär des Internationalen PEN-Klubs, der britische Dramatiker Hermon Ould, war auf dem Kongress zugegen. Schriftsteller aus Frankreich fehlten indes gänzlich, aus den USA nahmen lediglich Journalisten teil.

Appell an die Einheit

Ricarda Huch betonte in ihrer Rede die Kraft der Sprache und deren Einheit. Es sei die Sprache, die ein Volk zusammenhalte. Die Schriftsteller müssten als ihre Verwalter »geistige Führer« sein: »Sie bewegen mit ihrer Sprache die Herzen und lenken die Geister.« Diese Führungsrolle wahrzunehmen aber sei selten »so schwer gewesen wie jetzt«. Sicher sei nur, dass sie im Geiste der Völkerfreundschaft ausgestaltet werden solle. Der Verweis auf die politische Spaltung Deutschlands, die sich seit der Einrichtung der Bizone im Januar 1947 immer schärfer abzeichnete, war mehr als deutlich. Was der Kongress leisten wollte, war dem­entsprechend, die Einheit der Kulturnation Deutschland zu demonstrieren. Schriftsteller aus Ost und West, Vertreter aus Exil und innerer Emigration, von Avantgarde und sozialistischem Realismus, Kommunisten und Konservative sollten hier zusammenkommen und gemeinsam ein Zeichen setzen.

Konnte das gutgehen? Während sich die Anwesenden darin einig waren, den Nazismus abzulehnen und die Verpflichtung anzuerkennen, »das moralische Bewusstsein der Verantwortlichkeit für die Schäden und Leiden wachzuhalten, die das Hitlerregime den Völkern der Welt zugefügt hat« (so der Wortlaut des Kongress-Manifests), zeigte sich das von Günther Weisenborn ausgerufene »Parlament des Geistes«, sobald es um Fragen von Ästhetik und Politik ging, zerstritten. Zwar konnte der schon unmittelbar nach dem 8. Mai 1945 ausgebrochene Streit über den Stellenwert der »inneren Emigration« halbwegs im Zaum gehalten werden, die Antworten auf die Frage aber, was die »Mission« (Willi Bredel) der deutschen Literatur nach den Verheerungen des Faschismus sei und welche Weltanschauungen der »Bewahrung des Humanismus« oder eben der »Weiterentwicklung der Barbarei und der Anarchie« (Hans Mayer) dienen, lassen sich allerdings recht genau den beiden politischen Lagern des Kalten Kriegs zuordnen. Zwischen der Position einer Elisabeth Langgässer, die die Sprache von jeder Ideologie und politischen Funktion befreit sehen wollte, und der Forderung Stephan Hermlins, die Form müsse hinter dem Inhalt, hinter der Idee, »die nur eine revolutionäre Idee sein kann«, zurücktreten, war keine Vermittlung möglich.

Daran vermochte auch Johannes R. Bechers Angebot eines alle Widersprüche verdeckenden Bündnisses im Zeichen eines einheitlichen und friedlichen Deutschlands nichts ändern. Becher, der als Initiator des Kulturbundes 1945 schon dem greisen Gerhart Hauptmann die Hand gereicht hatte (obschon dieser sich nach 1933 von den Nazis recht bereitwillig hatte vereinnahmen lassen; Hitler geriet ihm zeitweise zum »Sternenschicksalsträger des Deutschtums«), argumentierte für eine »reichhaltige« und »vielgestaltige« Literatur ohne jede »Ausrichtung« oder »Lenkung«, solange die Schriftsteller in der existentiellen Frage des Friedens und der Unteilbarkeit Deutschlands nur einig seien. Die Rede, die den vorletzten Kongresstag beschloss, wurde mit stürmischem Beifall begrüßt – und verhallte.

»Kriegsbrandstifter«

Die Aussagen Bechers konterkarierend, hatte Wsewolod Wischnewski bereits am Vortag klar gemacht, »dass die Welt sich in zwei Teile teilt«, und die Versammelten aufgerufen, sich dem Lager der »einfachen Demokraten« anzuschließen, sprich: der Sowjetunion. Die Gegenposition bezog der US-Journalist Melvin J. Lasky, später bekannt als Organisator des antikommunistischen Kongresses für kulturelle Freiheit und Herausgeber der CIA-finanzierten Zeitschrift Der Monat. Lasky, von Tagungsleier Günther Birkenfeld, der 1948 einer der Mitbegründer der antikommunistischen Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit sein wird, auf die Rednerliste geschmuggelt, griff die Sowjetunion offen als totalitär an und rief zur Solidarität mit den sowjetischen Schriftstellern im Kampf gegen die Zensur auf. Die Empörung war ebensogroß wie der Beifall. Die so­wjetische Seite bestand auf einer Replik. Walentin Katajew bezeichnete Lasky daraufhin als »Kriegsbrandstifter«, der sich in der »Hetzerei gegen die Sowjetunion« der gleichen Mittel bediene wie Joseph Goebbels. Der schon im Vorfeld befürchtete Eklat war da. Der Spiegel kommentierte süffisant: »Der Eiserne Vorhang quietschte hörbar mitten im Parkett.«

Aus Sicht der Mitorganisatoren vom Kulturbund sollte der Kongress ein deutliches Zeichen für die Einheit der deutschen Literatur aussenden. Die Botschaft aber war eine andere: Unübersehbar war der Kalte Krieg nun auch auf dem Gebiet der Kultur angekommen. Es dauerte keine zwei Jahre, bis zwei deutsche Staaten existierten, und bald schon sollte das Schlagwort von den zwei deutschen Literaturen umgehen. Ein erster Schritt zur Spaltung erfolgte noch am letzten Tag des Kongresses, als die US-Militärregierung dem Kulturbund zur demokratischen Erneuerung sämtliche Tätigkeiten im amerikanischen Sektor Berlins untersagte. Der Kongress blieb denn auch bis zur sogenannten Wiedervereinigung das letzte große gesamtdeutsche Autorentreffen. Bei einer Folgeveranstaltung im Mai 1948 in Frankfurt am Main, die als Renommeeprojekt des SPD-Oberbürgermeisters den Titel eines zweiten deutschen Schriftstellerkongresses beanspruchte, war kein einziger Autor aus der SBZ anwesend.