»Stimmen gegen die Autobahn – Klimaschutz statt weiter so. Klimaprotest gegen die A 20 bei Bremervörde«. Kundgebung. Mit ihren 200 Kilometern Länge ist die »A20« im Bundesverkehrswegeplan als das längste und umweltschädlichste Autobahnneubauprojekt Deutschlands. Sonntag, 2.10., 14 Uhr. Ort: Hof Schlesselmann, Am Kiel 3, an der Straße von Bremervörde nach Mehedorf. Veranstalter: Aktionsbündnis Bremervörde u. a.

»Für Frieden und Wahrheit! 100 Milliarden für Soziales statt für Rüstung!« Friedens- und Schweigemarsch. Montag, 3.10., 14 Uhr. Gegen Ende der Demo sprechen Franz Segbers, Konstanz, und Michael Müller, Bundesvorsitzender der Naturfreunde. Ort: Fieser Brücke, Sophienstr. 1B, Baden-Baden. Veranstalter: u. a. ATTAC Baden-Baden

»Der Ukraine-Krieg: Was will Russland, was will die NATO?« Vortrag und Diskussion mit Reinhard Lauterbach (jW-Korrespondent). Wie sieht es im Innern der ukrainischen und russischen Gesellschaft aus? Montag, 3.10., 19 Uhr. Ort: Roter Laden, Usagasse 26, Friedberg. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Klub Wetterau

»Was will Russland? Was will die NATO?« Mit Reinhard Lauterbach (jW-Korrespondent). Zu den Ursachen dieses Krieges, den Interessen sowohl Russlands als auch der NATO, zur Lage im Inneren der russischen und ukrainischen Gesellschaft sowie zur Reaktion der BRD. Mittwoch, 5.10., 19 Uhr. Ort: Saalbau Gallus, Frankenallee 111, Frankfurt am Main. Veranstalter: DKP Frankfurt am Main