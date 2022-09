Nachschlag: Ein Leben undercover

imago/Hartenfelser Mit und ohne Blackface: Günter Wallraff präsentiert sein »Schwarz auf Weiß«-Buch, Herbst 2010

An diesem Sonnabend wird Günter Wallraff 80. Berühmt wurde der gelernte Buchhändler – mittlere Reife, kein Studium – Ende der 60er Jahre mit Industriereportagen und ersten Undercover-Operationen. Als »Türke Ali« und »Hans Esser« bei Bild wurde er dann zum Auflagenmillionär. Alles extrem verdienstvoll. Aber vielleicht hätte er aufhören sollen, als es am schönsten war. Immer noch dreht Wallraff undercover, inzwischen für RTL und »mit einem jüngeren Team«, wie es überall heißt – wäre ein älteres denkbar? Der Dokumentarfilm des Senders zum runden Geburtstag wirft die Frage auf, »welche psychischen und physischen Folgen« die vielen verdeckten Ermittlungen mit sich gebracht hätten. Die Antwort bleibt vage. Aber wer Wallraff im Kinofilm »Schwarz auf Weiß« (2009) gesehen hat, kann es sich denken. Mit Kraushaarperücke und Blackface bedrängt er da Volksfestbesucher, will deren Rassismus zeigen, aber sie scheinen Wallraff zu erkennen und sich wie der Zuschauer in Grund und Boden zu schämen. (xre)