Dimitroffs These

Zu jW vom 27.9.: »Tanz mit Mussolini«

(…) Italiens Geschichte scheint sich 100 Jahre später zu wiederholen und weist aus, dass der deutschen ähnliches droht. Kein Wunder. Georgi Dimitroffs These bewahrheitet sich immer wieder und sollte eine Warnung sein für alle – vor allem gutgläubige Humanisten: »Der Faschismus an der Macht, (…) ist (…) die offene, terroristische Diktatur der reaktionärsten, chauvinistischsten, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals.« Und die Geschichte lehrt, dass er bei der imperialistischen Neuaufteilung der Welt überall auftritt. 1921 in Italien, später in Deutschland, Spanien, Portugal, Südfrankreich, Japan … Die Kette ist schier endlos. Die heutigen Glückwünsche an Giorgia Meloni beweisen, wo die bösartigen Metastasen liegen.

Heinz-Joachim Reiß, Berlin

Punkt ohne Wiederkehr

Zu jW vom 27.9.: »913 illegale Sanktionen«

(…) Venezuela ist ein Paradebeispiel für die Heuchelei der »Wertegesellschaft« des Westens, deren fatale Folgen in dem Artikel von Volker Hermsdorf vor allem für die Bevölkerung vor Ort dankenswerterweise detailliert aufgeführt werden. Wie konnte sich Venezuela auch erdreisten, mit seinem Erdöl »mitmischen« zu wollen? Das gleiche gilt natürlich auch für »Putins Gas« und Russlands Verfügung über die reichhaltigen Bodenschätze seines weiten Landes; auch für China und für alle anderen Länder als Konkurrenten. Für mich lautet die Frage: Was müssen wir mehr fürchten – den Atomkrieg oder den Klimakollaps? Wie konnte sich Venezuela auch noch »erdreisten«, sich gleichzeitig um ein Beispiel für gerechtere Verteilung seines doch vorhandenen Reichtums unter seiner eigenen Bevölkerung und seinen Nachbarstaaten zu bemühen? Und ist nicht der »Point of no Return«, an dem keine Partei mehr gewinnen kann, längst erreicht? Was werden unsere Enkel und Urenkel, falls sie dieses Desaster überleben sollten, über unsere jetzige Generation sagen?

Josie Michel-Brüning, Wolfsburg

Demokratie

Zu jW vom 28.9.: »Familie ist mehr«

Dass konterrevolutionäre Kräfte behaupten, »brutale Propaganda der Behörden« hätte zum Erfolg des Referendums geführt, ist an Scheinheiligkeit und Weltfremdheit nur durch die selbsternannten Schützer der sogenannten westlichen Werte in der Ukraine zu überbieten. Ich habe selten einen derartigen Akt demokratischer Mitbestimmung und politischen Austauschs erlebt. Die Menschen, denen ich hier auf Kuba begegnet bin, redeten und diskutierten Tage und Wochen vor der Abstimmung bereits über die verschiedenen Aspekte des »Código de la Familia« (Familiengesetz). Teilweise wurde das 35 Seiten lange Dokument ausgedruckt und sorgfältig studiert. Sowohl von Gegnern als auch Befürwortern. Die Präsenz, die dieses Referendum in den kubanischen Medien hat und hatte, ermöglichte erst die (kritische) Auseinandersetzung damit und Diskussion darüber. Alleine auf dem Weg zum Wahllokal – welches wohlgemerkt 200 Meter entfernt war – wurden wir mehrfach darauf angesprochen, ob und wie wir gewählt hätten. Die Grußformel an diesem Morgen lautete landesweit: »¿Ya votaste?« (Hast du schon gewählt?) Das Wahllokal selbst war mehr als ein Ort, an dem Stimmen abgegeben wurden. Es war ein Ort des Austauschs, der Teilhabe und des Enthusiasmus. Die hitzigen Debatten, die im und vor dem Wahllokal geführt worden sind, sind nicht ansatzweise vergleichbar mit einem lauwarmen, bestens gebrieften »Schlagabtausch« zwischen deutschen Spitzenpolitikern bei »Anne Will« oder »Markus Lanz«. Zur vergleichsweise niedrigen Wahlbeteiligung muss noch ergänzt werden, dass am Wahltag mehrere Provinzen auf Kuba durch den sich anbahnenden Hurrikan »Ian« von Starkregen etc. betroffen waren. Als Reaktion darauf blieben einige Wahllokale sogar länger geöffnet, um möglichst vielen Menschen die Stimmabgabe zu ermöglichen. Zusammenfassend kann ich nur sagen, dass ich zutiefst beeindruckt bin von diesem Referendum, das nicht nur durch seinen Inhalt, sondern auch seine Form seinen Beitrag zum revolutionären Prozess auf Kuba leisten wird.

Ari Alba Marquez, Cienfuegos (Kuba)/Frankfurt a. M.

Kernwaffeneinsatz

Zu jW vom 28.9.: »Referenden vor dem Ziel«

Mich wundert, dass der Autor des Artikels über den von Wladimir Putin in Betracht gezogenen Atomwaffeneinsatz derart neutral und fast unbeteiligt schreibt. Damals in der DDR erfuhr schon jeder Schüler, wie schlimm es wäre, den USA einen Krieg mit Kernwaffeneinsatz zu erlauben. Und dass die Sowjetunion vorgeschlagen habe, den Ersteinsatz von Kernwaffen vertraglich zu verbieten. Was daraus geworden ist, weiß ich leider nicht. Aber Leonid Breschnew und die Staatschefs der Sowjetunion nach ihm würden sich wohl im Grabe umdrehen, wenn sie erführen, dass Putin sich genau diesen Ersteinsatz vorbehält.

Als Wehrpflichtiger in der Volksarmee der DDR lernte ich, dass ein Aggressor bestimmt nicht das Territorium, das er erobern will, vorher schon mal atomar verseuchen würde. Er würde einen Atomschlag aber dann in Betracht ziehen, wenn der angegriffene Staat partout nicht kapitulieren will und/oder die eigene Niederlage des Angreifers nicht mehr abzuwenden ist. Damals waren mit »Aggressor« die atomwaffenbesitzenden Staaten der NATO – vor allem die USA – gemeint. Der damalige Politoffizier konnte die gegenwärtige Situation bestimmt nicht vorhersehen. Was hätte er wohl zu Putins Plänen gesagt?

Ullrich-Kurt Pfannschmidt, per E-Mail

Als nächstes Schwedt?

Zu jW vom 28.9.: »Anschlag mit Ansage«

Ist es nun angesichts der Drohung von Joseph Biden an Olaf Scholz soweit, dass die USA die Energieversorgungsinfrastruktur von NATO-Bündnispartnern bombardieren? Und wenn Wolfgang Kubicki sagen würde, die Druschba-­Pipeline solle doch am besten weiterliefern, fliegt dann auch das PCK in die Luft?

Claude Sá Hamp, per E-Mail