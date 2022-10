Der rote Faden ist das Geld

Filmfaust Film Five »Ich hatte überall Geld«: In den 80ern flogen für Musiker Hunnies auf Hochzeiten

Dem Titel nach hätte »Liebe, ­D-Mark und Tod« ja eigentlich schon vor exakt 20 Jahren ins Kino kommen können, da seit diesem Zeitpunkt die einst so heiß geliebte und so harte Deutsche Mark nur noch kalt und steif daniederliegt. Doch damals hätte der Film wohl nicht einmal mit einem auch nur verhalten optimistischen Ende aufwarten können. Heute, fast 70 Jahre nachdem von der BRD die ersten türkischen Arbeitskräfte angeworben worden sind, ist es zwar keine bessere oder gar glücklichere Story, aber sie wird von allen Zeitzeugen nicht nur mitreißend, sondern meist auch sehr heiter erzählt.

Am Anfang der Geschichte türkischer Musik in Deutschland standen das Heimweh und die Sehnsucht nach der Liebsten zu Hause. Die ersten wirklich gigantischen kommerziellen Erfolge mit diesen Themen gelangen der Sängerin Yüksel Özkasap, genannt die Nachtigall von Köln. Sie erzählt im Film, dass ihr Label Türküola damals ein eigenes Musikkaufhaus besaß. Dort erwarben die Gastarbeiter Schallplatten und Plattenspieler, um Özkasaps Lieder auch bei ihren Besuchen in der Heimat hören zu können. Danach mussten sie dann alles noch einmal kaufen. Der weitaus größte Teil des Umsatzes wurde allerdings mit Musikkassetten erzielt. Es ist von 500 bis 600 Künstlern die Rede, die Türküola unter Vertrag genommen hatte. Was viel über den Bedarf sagt und alles über die damalige Befindlichkeit.

Doch verkauften sich nicht nur melancholische Balladen. Mit seiner schlichten, aber sehr eindringlichen Beschreibung des Alltags traf der Protestsänger Metin Türköz ab Mitte der 60er Jahre wie kein zweiter den Nerv seiner Landsleute. Sein wohl bekanntestes Lied trägt den alles sagenden Titel: »Guten Morgen, Mayistero«, »Guten Morgen, Meister«.

Nach den äußerst harten Jahren des Anfangs in Westdeutschland folgte dann 1973 der »Ölpreisschock«, verbunden mit der massenhaften Entlassung türkischstämmiger Arbeiter. Von rund 300 wilden Streiks ist im Film die Rede. Einer dieser Arbeitskämpfe wurde bei Ford in Köln ausgetragen. Das deutsche Fernsehen kommentierte dessen Ende wie folgt: »Mit Hilfe der Unternehmensleitung, des Betriebsrates und der Arbeitswilligen konnte die Polizei schließlich alle mutmaßlichen Streikanführer festnehmen.«

»Liebe, D-Mark und Tod« ist jedoch kein Film, der sich mit politischen Hintergründen auseinandersetzt. Das Zeitgeschehen wird lediglich skizziert, um Verhalten und Gefühle der türkischstämmigen Bevölkerung verständlich zu machen und um damit einhergehend auch zu erklären, wo die Wurzeln dominierender musikalischer Vorlieben lagen. Der rote Faden, in diesem Fall das Moment, das innerhalb der Erzählstruktur die zeitgeschichtlich ziemlich scharf gezogenen Grenzen immer wieder durchbricht, ist, wie es der Titel schon andeutet, das Geld.

Die besten Jahre in dieser Hinsicht waren für die Künstler die »goldenen 80er«. Musiziert wurde vor allem auf Hochzeiten. Bei nicht selten um die tausend Gästen flogen die Hundertmarkscheine nur so durch die Luft oder wurden den Musikern an die Kleidung gesteckt. »Ich hatte überall Geld«, erzählt einer, »sogar in der Unterhose.«

Epizentrum dieser monetären Eruptionen war Westberlin. Hier lebten mit Abstand die meisten Einwanderer aus der Türkei. Es war innerhalb einer abgegrenzten Stadt eine abgegrenzte Gemeinschaft. Es ließe sich auch sagen, man hatte sich eingerichtet. Und es spielte auch keine Rolle, wie laut aufgespielt wurde, es drang ohnehin nichts nach außen. Das Fernsehen brachte die Verhältnisse damals gewohnt lakonisch auf den Punkt: »Türkische Musik, egal ob Folklore, Klassik oder Pop, ist in den Rundfunkanstalten auf den Einsatz im Rahmen der türkischen Sendungen beschränkt, von denen es nicht sehr viele gibt.«

Einer der jüngeren Künstler spricht heute im Film von einem »Medienversagen«. Ihm zufolge wären keinerlei Anstalten getroffen worden, dem deutschen Publikum zu zeigen: »Das ist dein Nachbar, so lebt er.« Wer sich jedoch an das Westberliner Fernsehen der 80er Jahre erinnert, wird hier Einspruch erheben. Es gab etliche oft unbeholfene Bemühungen, für Respekt und Verständnis zu werben, aber auch engagierte und intelligente Produktionen. Doch das ist sowieso Schnee von gestern.

Der Wandel, der nun innerhalb der letzten 20 Jahre zu verzeichnen war, hat sicher die unterschiedlichsten Ursachen, die ein Film wie dieser nur anreißen kann. Wobei der Zuschauer schon den Eindruck gewinnt, dass die oft von Tragödien begleitete Entwicklung im Kern recht gut beschrieben wird. Fest steht jedenfalls: Jahrzehntelang haben Deutsche und Türken nur nebeneinanderher gelebt, jetzt singen sie auf riesigen Konzerten zu Tausenden gemeinsam Lieder. Nur handelt sich dabei in den seltensten Fällen um Protestsongs, aber egal.