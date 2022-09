Japan greift ein

Kim Kyung-Hoon//REUTERS Abwärtsspirale: Innerhalb eines Jahres hat der Yen 30 Prozent an Wert gegenüber dem US-Dollar verloren

Immer mehr Währungen beginnen unter dem anhaltend starken US-Dollar zu schwächeln. Auch der japanische Yen ist davon betroffen. Vergangene Woche intervenierte deswegen die Notenbank in Tokio. Zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahrzehnten verkaufte sie Dollar und kaufte große Mengen Yen auf, um dessen Kurs zu stützen.

Der Rückgang des Yen gegenüber dem Greenback lässt sich durch zwei Faktoren erklären. Der erste Faktor ist global: Es kam in den vergangenen Monaten zu einem Anstieg des US-Dollars gegenüber allen westlichen Währungen. So wurde der US-Dollar innerhalb eines Jahres gegenüber dem australischen und dem kanadischen Dollar um etwa zehn Prozent, gegenüber dem Euro um 20 Prozent, gegenüber dem britischen Pfund um 25 Prozent und gegenüber dem Yen um 30 Prozent aufgewertet. Dies ist auf die Suche internationaler Investoren nach Sicherheit zurückzuführen, die in einem von zahlreichen Spannungen und Unsicherheiten geprägten Umfeld auf US-Dollar-Vermögenswerte zurückgreifen.

Importierte Inflation

Der zweite Faktor ist spezifisch für Japan, das als letztes Land eine bemerkenswert expansive Geldpolitik betreibt, während die anderen westlichen Zentralbanken, allen voran die US-amerikanische Federal Reserve, einen Zinserhöhungszyklus eingeleitet haben. Dies führt zu einem Zinsgefälle, das Investoren, insbesondere japanische, dazu veranlasst, billige Kredite in Yen aufzunehmen, um in sichere Vermögenswerte mit höheren Renditen in den USA oder anderswo zu investieren. Der daraus resultierende Kapitalabfluss führt zu einer Abwertung des Yen und einer Aufwertung der von den Investoren nachgefragten Währungen.

Um begreiflich zu machen, warum Japan im Vergleich zu anderen Ländern so niedrige Zinssätze aufrechterhält, müssen zwei Dinge hervorgehoben werden. Japan ist das erste westliche Land, das in jüngster Zeit mit einem Anstieg der Staatsverschuldung auf über 100 Prozent und später 200 Prozent des BIP konfrontiert war. Zweitens: Während die Länder der Euro-Zone im August 2022 Inflationsraten zwischen 6,6 Prozent (Frankreich) und 25,2 Prozent (Estland) bei einem Durchschnitt von 9,1 Prozent im Währungsbund und 8,3 Prozent in den USA verzeichneten, war Japan weit weniger betroffen. Die Inflation betrug dort nur drei Prozent. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, die für die japanische Wirtschaft typisch sind, zum Beispiel die Tendenz der Unternehmen, bei Kostensteigerungen nicht sofort die Preise anzupassen, sondern – zumindest kurzfristig – eine deutliche Verringerung ihrer Gewinnspannen in Kauf zu nehmen. Die japanische Inflation liegt zwar über dem Zielwert von zwei Prozent, aber noch weit unter dem Durchschnitt der anderen westlichen Länder. Es gibt also zwar eine größere Zurückhaltung, aber auch eine geringere Notwendigkeit für die Bank of Japan, die Zinsen zu erhöhen.

Auch wenn die nun erfolgte Intervention der japanischen Notenbank aus innenpolitischer Sicht erklärbar sein mag, führt sie dennoch zu externen Spannungen, da sie die Möglichkeit von Arbitrage zwischen Währungen eröffnet. Eine potentiell problematische Folge wäre ein Anstieg der importierten Inflation. Zwar ist es Japan bisher gelungen, die Teuerung relativ gut unter Kontrolle zu halten. Doch handelt es sich um ein empfindliches Gleichgewicht, das durch eine zu starke Abwertung des Yen gefährdet werden könnte.

Glättung des Wechselkurses

Kann die Intervention der Bank of Japan für den Staat erfolgreich sein? Um eine Währung zu stützen, müssen zuvor Devisenreserven aufgebaut werden, die hauptsächlich aus früheren Leistungsbilanzsalden stammen. Japan ist, historisch gesehen, ein Land mit Leistungsbilanzüberschuss und konnte bis Ende 2021 Währungsreserven in Höhe von 25 Prozent des BIP aufbauen. Im August 2022 verfügte Japan über Devisenreserven von mehr als 1,2 Billionen US-Dollar. Die Intervention der vergangenen Woche erforderte den Einsatz von 20 Milliarden US-Dollar bzw. 1,6 Prozent der gesamten Reserven, um den Wechselkurs etwa eine Woche lang bei 142 bis 144 Yen pro US-Dollar zu stabilisieren. Beim derzeitigen Tempo kann die Intervention nicht mehrere Jahre dauern, aber sie kann eine Glättung des Wechselkurses ermöglichen, bis sich die Inflations- und Zinsunterschiede zwischen den Ländern verringert haben. Es ist auch denkbar, dass der künftige japanische Zentralbanker, der sein Amt im März 2023 antritt und dessen Name noch nicht bekannt ist, Änderungen an der Geldpolitik vornehmen wird.