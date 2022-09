Eskalation um Zypern

IMAGO/ZUMA Wire Schickt Erdogan mehr Militär in die »Türkische Republik Nordzypern«? Türkische Soldaten am 30. August in Ankara

Die USA sind dabei, in Zypern den alten Konflikt zwischen Griechenland und der Türkei weiter anzuheizen. Washington hatte Mitte September sein seit 1987 bestehendes Waffenembargo gegen Nikosia aufgehoben. Das EU-Mitglied kann nun wieder uneingeschränkt Kriegsgerät aller Art von jenseits des Atlantiks einführen. Die Regierung in Ankara, die sich als Garantiemacht der türkischsprachigen Bevölkerung der geteilten Insel versteht, reagierte in dieser Woche zornig auf die »einseitige, die Rechte der Turkozyprioten missachtende« Politik der USA. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu drohte am Donnerstag mit der Verstärkung des Militärs in der ausschließlich von Ankara anerkannten »Türkischen Republik Nordzypern«.

In Griechenland wird die Entscheidung auch als Maßnahme im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine und die russische Position in der Ägäis gesehen. Washington habe die Aufhebung des Embargos offenbar unter der Bedingung einer engeren Zusammenarbeit Zyperns mit den USA gewährt. Zitiert wurde in der Presse die Erklärung eines nicht namentlich genannten Sprechers des US-Außenministeriums, wonach das EU-Mitglied »notwendige Schritte« unternehmen müsse, um russischen Kriegsschiffen den Zugang zu zyprischen Häfen sowie deren Betankung und Wartung zu verweigern. Zyperns Präsident Nikos Anastasiades hatte die Aufhebung des Embargos ebenso begrüßt wie der griechische Außenminister Nikolaos-Georgios Dendias, der von einem »politischen Meilenstein« sprach. Die von Ankara eingesetzte Regierung Nordzyperns befürchtet dagegen eine neue Krise auf der Insel; der US-Waffenhandel könne zu einer – womöglich militärischen – Eskalation in der gesamten Ägäis führen.

Auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock bekam harsche Worte aus Ankara zu hören. Amtskollege Cavusoglu warf ihr vor, sich mit »völlig unsinnigen Erklärungen« in den türkisch-griechischen Konflikt einzumischen. Die Athener Tageszeitung Efimerida ton Syntakton (Efsyn) zitierte den Minister mit den Worten: »Wir respektieren die Meinung aller (Gesprächspartner, jW), aber als türkisches Außenministerium müssen wir antworten – und das machen wir. Wir geben unsere Antwort allerdings auf eine bestimmte Art und Weise, die den Gepflogenheiten der Diplomatie entspricht. Insofern war das letzte Treffen mit der deutschen Außenministerin in Istanbul nicht gut.« Baerbock habe die »türkische Souveränität« in der Ägäis angezweifelt und »einseitig griechische Interessen« verteidigt.

Bereits am Mittwoch hatte sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan über die Waffenpolitik der USA empört. Die Entscheidung Washingtons sei »inhaltlich und zeitlich nicht nachvollziehbar«. In der Tat befinden sich die Beziehungen zwischen den Nachbarn und NATO-Partnern Griechenland und Türkei derzeit an einem Tiefpunkt. Die schweren Spannungen erhalten nun durch die Aktualisierung des Zypern-Konflikts einen zusätzlichen Schub. Die Bemerkungen Cavusoglus vom Donnerstag ließen darauf schließen, dass Erdogan auch eine militärische Aufrüstung des türkischen Teils der Insel ins Auge fassen könnte, kommentierten griechisches Tageszeitungen. Seinen Außenminister ließ der Präsident am Donnerstag erklären: »Unsere Hände (als NATO-Mitglied, jW) sind nicht gebunden; wir werden die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Türkische Republik Nordzypern zu verteidigen, wir werden die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Rechte und die Sicherheit der Turkozyprioten zu verteidigen – auf Zypern ebenso wie in der Ägäis.«