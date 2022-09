Bewusst »Sozialpartner«

Swen Pförtner/dpa Brauchen »mehr Power, mehr Macht in den Betrieben«: IG BAU-Vorsitzender Robert Feiger

Es wurde kontrovers gestritten, Grundsätzliches stand zur Debatte, gesungen wurde auch. Der 23. ordentliche Gewerkschaftstag der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) ging am Donnerstag zu Ende. Von Montag an waren rund 350 Delegierte im Festsaal des Kongresspalais Kassel zusammengekommen, um nach einem coronabedingten Aufschub im vergangenen Jahr wieder von Angesicht zu Angesicht debattieren zu können. Gewerkschaftschef Robert Feiger und der Bundesvorstand wurden am Dienstag für eine weitere Amtszeit bestätigt.

Anträge zur Schlichtungsvereinbarung im Baugewerbe bescherten den Delegierten des Gewerkschaftstags wegen »eindeutig politischen Gezauders« der Antragsberatungskommission bis zuallerletzt eine intensive Auseinandersetzung, erklärte ein Delegierter am Freitag gegenüber junge Welt. Denn die Vereinbarung bestimmt in Tarifverhandlungen eine Friedenspflicht bis zum erfolgten Schlichterspruch. Ein Initiativantrag des Bundesvorstands zu »Solidarität mit der Ukraine« sorgte am Donnerstag für hitzige Diskussionen. Kontrovers wurde auch am Mittwoch über Satzungsanträge zur Anerkennung von queeren Menschen und Studierenden als Personengruppen diskutiert.

Gesang zum Auftakt: Wenn auch holprig wirkend und bei »stärkste der Partei’n‹« abgebrochen, erklang am Mittwoch »Die Internationale« im Saal. Gewerkschaftsvorsitzender Feiger bestärkte die Delegierten gleichentags in seinem Grundsatzreferat, den »Meilenstein« zu würdigen, den die IG BAU mit der Wegezeitentschädigung für Baubeschäftigte erreicht habe. Angesichts der »dramatischen Folgen« des Ukraine-Kriegs stehe man nun vor »großen Herausforderungen«. Dabei seien auch die »Sozialpartner« gefragt. Neben »konzertierter Aktion« und »Entlastungspaketen« lobte Feiger die Wohnungsbauziele der Bundesregierung.

Beschäftigte wünschten sich heutzutage mehr Flexibilität bei der Arbeitszeitgestaltung, stellte Feiger klar. Während die Bindung zum Betrieb abnehme, sei zunehmend Unterstützung und Führung durch die Gewerkschaft notwendig, was die IG BAU zu einer zukunftsgewandten Tarifpolitik verpflichte. Neben Fragen wie »Mehr Lohn oder mehr Freizeit?« müsse die Gewerkschaft auch für nachhaltiges Bauen einstehen. Da es gelte, Interessen »von Umwelt, Mensch und Arbeit« zusammenzubringen, könne die IG BAU »einen gewichtigen Beitrag leisten, dem Klimawandel entschlossen entgegenzutreten«. Dafür müsse man wachsen, »mehr Power, mehr Macht in den Betrieben« erhalten.

Acht Anträge zur Schlichtungsvereinbarung zielten darauf ab. Neben Aufkündigung zum nächstmöglichen Zeitpunkt wollten einige den Paragraphen zur Friedenspflicht streichen. Die Antragskommission wollte den Antrag ablehnen, der Gewerkschaftstag sei nicht für tarifpolitische Themen zuständig, hieß es. Eine Gewerkschaft, die nicht streiken wolle, sei keine Gewerkschaft, erklärte ein Redner auf dem Podium. Ein anderer befürchtete, durch ein Fallen der Vereinbarung werde man streiken müssen, ohne streikbereit zu sein. Der Antrag ging letztlich als Arbeitspapier an Tarifkommission, Bundesvorstand und Beirat.

»Pazifismus um jeden Preis im jetzigen Moment ist nicht die richtige Antwort« befand ein Initiativantrag des Bundesvorstands, der junge Welt vorliegt. »Die Unterstützung der EU und der NATO« sei »wichtig und richtig« befand das Papier, das nach hitziger Debatte am Donnerstag vom Gewerkschaftstag angenommen wurde. Ein Antrag, der zuerst einen Stopp von Waffenlieferungen in Spannungsregionen gefordert hatte, schloss diese am Ende nicht mehr aus, sondern formulierte, die IG BAU bekenne sich zur Diplomatie als »wichtigstem Mittel«. Auf einem zwischenzeitlich von der Balustrade des Festsaals gehängten Transparent mit Friedenstaube hieß es: »Stahl für Brücken anstatt für Waffen«.