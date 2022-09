Die Linke: Entscheidung für »Grundeinkommen«

Berlin. Die Mitglieder der Partei Die Linke haben sich dafür ausgesprochen, die Forderung nach einem »bedingungslosen Grundeinkommen« in das Parteiprogramm aufzunehmen. »Eine Mehrheit unserer Mitgliedschaft« habe sich bei dem diesbezüglichen Mitgliederentscheid für die Aufnahme dieser Forderung entschieden, teilte die Partei am Freitag nachmittag via Kurznachrichtendienst Twitter mit. 56,64 Prozent der Teilnehmer der Mitgliederbefragung haben sich demnach dafür entschieden – 38,43 Prozent dagegen. Ein programmatisches Bekenntnis zum »Grundeinkommen« ist in der Partei unter anderem deshalb umstritten, weil nahezu alle Modelle einen Abbau bisheriger staatlicher Leistungen vorsehen. (jW)