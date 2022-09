Putin unterzeichnet Beitritt

IMAGO/ITAR-TASS Übertragung der Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der »VR« Lugansk (30.9.2022)

Bei einem Festakt in Moskau unterzeichneten der russische Präsident Wladimir Putin sowie Repräsentanten aus Lugansk, Donezk, Saporischschja (russisch: Saporoschje) und Cherson am Freitag Verträge über den Beitritt der vier Gebiete zur Russischen Föderation. Zuvor hatte Putin Saporischschja und Cherson als unabhängige Staaten anerkannt, für Lugansk und Donezk hatte er das am 21. Februar erklärt. Der Westen sprach von »Annexion«. Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs kündigten an, sie »niemals« anzuerkennen.

In einer Ansprache vor Hunderten Zuhörern berief sich Putin darauf, dass der Beitritt »der Wille von Millionen Menschen« sei, und auf den ersten Artikel der UN-Charta, der ausdrücklich den Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker festschreibe. 1991 sei die Auflösung der UdSSR beschlossen worden, ohne den Willen »des einfachen Volkes« einzuholen: »So wie einst nach der Revolution die Grenzen der Unionsrepubliken hinter den Kulissen zerschnitten wurden, haben die letzten Führer der Sowjetunion unser großes Land gegen den direkten Willen der Mehrheit in einem Referendum 1991 auseinandergerissen, indem sie die Völker vor vollendete Tatsachen stellten.«

Der Westen habe beim Zerfall der Sowjetunion entschieden, die Welt mit seiner Diktatur zu überziehen. Russlands Entwicklung und seine Kultur werde als Bedrohung angesehen. Es werde aber seine Werte, die auf orthodoxem Christentum, Judentum und Islam beruhten, und sein Territorium verteidigen. Die westlichen Eliten seien immer noch das, was sie seit Jahrhunderten waren – Kolonialisten, die einer »satanischen Religion« anhingen. Russland versuche nicht, die Sowjetunion wiederauferstehen zu lassen, der Westen dagegen wolle Russland schwächen. Putin erklärte, der größter Nutznießer der Explosionen an den Erdgasleitungen in der Ostsee seien die USA, und wiederholte, Angriffe auf das jetzige russische Staatsgebiet »mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln« zu beantworten. Die antikoloniale Befreiungsbewegung, die auch jetzt an der Seite Russlands stehe, werde jedoch die Zukunft bestimmen. Putin beendete seine Rede mit einem Bekenntnis zur Heimat des nationalistischen russischen Ideologen Iwan Iljin (1883–1954).

Der Chef der Donezker »Volksrepublik«, Denis Puschilin, hatte zuvor mitgeteilt, dass die strategisch wichtige Kleinstadt Liman durch ukrainische Truppen fast eingeschlossen sei. Die benachbarten Orte Jampil (russisch: Jampol) und Drobischewe (Drobyschewo) seien nicht mehr komplett unter Kontrolle der eigenen Truppen, Reserven würden herangezogen. Am Morgen war eine Autokolonne auf dem Weg von ukrainisch kontrolliertem Gebiet nach Saporischschja 40 Kilometer hinter der Front unter Beschuss geraten, wobei mindestens 25 Menschen getötet und rund 50 verletzt wurden. Erneut behauptete Kiew, russische Truppen hätten sich selbst beschossen.

Am Freitag hat die Ukraine zudem offiziell ihren Antrag auf eine NATO-Mitgliedschaft eingereicht. Das teilte deren Präsident Wolodimir Selenskij mit.