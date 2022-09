Im Ausnahmezustand

Odelyn Joseph/AP Phote/dpa

Die Warnungen sind eindeutig: Haiti steht vor einer humanitären Katastrophe. Drei Krisen hätten sich in den vergangenen Wochen überschnitten, wie Helen La Lime, Sonderbeauftragte des UN-Generalsekretärs für Haiti, am Montag im UN-Sicherheitsrat in New York erklärte. Es gebe eine »Bandenkrise«, eine Wirtschaftskrise habe zu steigenden Lebensmittelpreisen und einem Schwarzmarkt für Treibstoff geführt, und die politischen Akteure würden darum ringen, eine gemeinsame Basis zu finden, so La Lime. Seit Tagen protestieren Zehntausende auf den Straßen von Port-au-Prince gegen die Regierung – darunter auch die von offizieller Seite für die Lage verantwortlich gemachten Gangs, wie der Monthly Review am Donnerstag anmerkte. Die Not ist allgegenwärtig (Bild). 4,5 Millionen Menschen leiden nach aktuellen Angaben des Welternährungsprogramms an Hunger. (jW)