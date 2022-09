Macrons Generalangriff

Gonzalo Fuentes/REUTERS Auftakt zum »heißen Herbst«: In Paris beteiligten sich am Donnerstag mehrere tausend Menschen an der Demonstration

Frankreich steht ein »heißer Herbst« bevor. Denn Präsident Emmanuel Macron holt zum Generalangriff gegen die Interessen der Lohnabhängigen aus. Höchste Priorität hat für ihn dabei, die »Rentenreform« durchzusetzen, die er während seines ersten Mandats (2017–2022) aufgrund des Drucks von der Straße noch aufgegeben hatte. Gegen Macrons Vorhaben fand nun am Donnerstag ein landesweiter Streiktag statt, zu dem die Gewerkschaften CGT, FSU und Solidaires aufgerufen hatten. Auch die Schüler- und Studentenorganisationen UNEF, FIDL, MNL, Voix lycéenne beteiligten sich an den Protesten. In mehr als 200 Städten fanden Demonstrationen statt, in Paris beteiligten sich mehrere tausend Menschen an der zentralen Kundgebung.

»Wir rufen zur Mobilisierung und zu Demonstrationen auf, um zu sagen, dass wir höhere Löhne und nicht ein höheres Renteneintrittsalter wollen«, sagte Boris Plazzi am Donnerstag gegenüber jW. Der CGT-Gewerkschaftssekretär erklärte, die sozialen Ungleichheiten im Land würden immer größer. »Die Inflation betrug im vergangenen Jahr 6,8 Prozent und könnte bis Ende des Jahres auf zehn Prozent ansteigen«, so Plazzi. Laut Zahlen des Arbeitsministeriums habe das je nach Berufsgruppe zu Reallohnverlusten zwischen zwei und vier Prozent geführt. »Während die Preise in die Höhe schnellen und Beschäftigte, Rentner und Erwerbslose verarmen, explodieren die Vermögen der Reichsten«, bemerkte er weiter an. Tatsächlich sind in Frankreich die an Aktionäre gezahlten Dividenden innerhalb eines Jahres um 32,7 Prozent gestiegen, und die Gewinne der 40 größten börsennotierten Unternehmen belaufen sich im ersten Halbjahr 2022 auf 72,8 Milliarden Euro – 53 Prozent mehr als noch im ersten Halbjahr 2019.

Steuererhöhungen für Reiche lehnt Macron trotzdem entschlossen ab. Um öffentliche Ausgaben in den kommenden Jahren zu finanzieren, zählt der Präsident tatsächlich auf die »Rentenreform«. Diese dient laut Regierung nämlich neuerdings nicht mehr dazu – wie noch vor wenigen Monaten propagiert wurde –, ein Defizit in der Rentenkasse zu begleichen. Denn laut Jahresbericht des von der Regierung eingesetzten »Rentenorientierungsrats« hat das Rentensystem im Jahr 2021 zum ersten Mal seit der Krise 2008 einen Überschuss von 900 Millionen Euro erzielt, in diesem Jahr wird demnach sogar ein Plus von 3,2 Milliarden Euro erwartet. Durch die »Rentenreform« sollen vielmehr »Ressourcen« für die Finanzierung öffentlicher Maßnahmen »freigesetzt« werden, die ansonsten über Steuern finanziert werden müssten, so die neue Darstellung des Élysée-Palasts. Konkret bedeutet das: Beschäftige sollen in Zukunft bis 65 statt 62 Jahre arbeiten, damit Reiche nicht »belastet« werden.

Weil Macron sein Vorhaben schon Anfang 2023 umgesetzt haben will, schließt er nicht aus, die »Rentenreform« im Winter einfach in den Gesetzentwurf zur Finanzierung der Sozialversicherung (Projet de loi de financement de la sécurité sociale, PLFSS) aufzunehmen. Solange es schnell gehe, sei es ihm »egal«, auf welchem Weg die »Reform« zustande komme, so Macron kürzlich. Die »Rentenreform« zusammen mit dem PLFSS »also durch die Hintertür« durchzuboxen sei eine weitere »Provokation«, bewertet Gewerkschaftssekretär Plazzi dieses mögliche Vorgehen.

Doch damit nicht genug. Falls sich in der Nationalversammlung keine Mehrheit für das Vorhaben findet, könnte Macron auf den Artikel 49.3 der Verfassung zurückgreifen, durch den ein Gesetz ohne Debatte oder Abstimmung im Parlament auf den Weg gebracht werden kann. Bei dem Verfahren wird allerdings an die Annahme des Gesetzesvorschlags ein Vertrauensvotum für die Regierung geknüpft. Man schließe daher auch nicht aus, dass die Nationalversammlung aufgelöst wird und neue Parlamentswahlen angesetzt werden, falls die Debatten über die »Rentenreform« nicht erfolgreich verliefen, ließ die Regierung die Presse am Donnerstag wissen.

Plazzi von der CGT will sich davon nicht einschüchtern lassen: »Sie wollen die Beschäftigten für eine Krise zahlen lassen, für die sie die Hauptverantwortlichen sind. Gleichzeitig beschützen sie die Profite und Dividenden der Aktionäre und Konzerne«, das werde man nicht akzeptieren.