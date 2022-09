Kohleregion war mal

Borja Suarez/REUTERS Astronomisches Observatorium auf der zu Spanien gehörenden Kanareninsel La Palma (2021)

Der Strukturwandel in den Kohleregionen Ostdeutschlands nimmt weiter Gestalt an: Sachsen bekommt zwei neue »Großforschungszentren«. Sechs Projekte hatten es in die engere Auswahl geschafft – am Donnerstag teilte das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin mit, welche beiden Forschungsvorhaben den Zuschlag erhalten.

In der Lausitz wird nun ein Institut für Astronomie, Physik und Megadaten entstehen. Das Deutsche Zentrum für Astrophysik (DZA) plant in Görlitz einen Forschungscampus, außerdem wird in Ostsachsen ein Teleskop in den dicken Granitschichten errichtet. Als zweites Vorhaben wird im Mitteldeutschen Revier bei Delitzsch das Zentrum für Transformation der Chemie (CTC) gegründet.

6.000 Arbeitsplätze

»Die beiden ›Großforschungszentren‹ werden in der sächsischen Lausitz und dem Mitteldeutschen Revier ein unverwechselbares wissenschaftliches Profil entstehen lassen, aber sie werden auch für die Region so wichtige Arbeitsplätze schaffen«, erklärte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP). Allein der Bund will beide Einrichtungen bis 2038 jeweils mit mehr als 1,1 Milliarden Euro finanzieren. Auch die Länder beteiligen sich: Sachsen stellt 850 Millionen Euro für den neuen Chemiestandort bereit; Sachsen-Anhalt beteiligt sich mit 350 Millionen Euro.

Die Forschungszentren sollen »viele hochqualifizierte Arbeitsplätze« schaffen. Man geht davon aus, dass die Einrichtungen jeweils 1.500 Angestellte haben werden. Mindestens die gleiche Anzahl an Jobs soll indirekt entstehen.

Das DZA ist ein Netzwerk von Forschungseinrichtungen aus dem Bereich der Astronomie – und es hat große Pläne in der Lausitz. In Görlitz soll ein Datenzentrum entstehen, in dem die Informationen der weltweit größten Weltraumteleskope eingehen und ausgewertet werden. Bei diesem Projekt geht es auch darum, neue Wege in der Verarbeitung riesiger Datenmengen zu finden. Zum Plan für Görlitz gehört auch ein Technologiezentrum, an dem sich kleinere und größere Firmen ansiedeln sollen, die sich mit Optik, Feinmechanik, Sensortechnologie und verwandten Bereichen beschäftigen.

Die Region erhofft sich viel von dem Projekt. Denn es entstehen nicht nur neue Arbeitsplätze, sondern auch eine moderne Infrastruktur. Neben einem Rechenzentrum werden neue Internetknoten benötigt, ebenso die stärksten Leitungen. Für die Lausitz bedeutet das: Es wird voraussichtlich in der gesamten Region schnelles Internet geben.

In dem Gebiet zwischen Hoyerswerda, Kamenz und Bautzen soll ein riesiges Gravitationswellenteleskop entstehen, ein europäisches Milliardenprojekt. Erste geologische Untersuchungen des Granitsockels gab es in der Region bereits. »Schön homogen und trocken« sei das Gestein, hatte der DZA-Gründungsdirektor Günther Hasinger schon im Mai gegenüber der Sächsischen Zeitung gesagt. Die Anlage soll in 200 Metern Tiefe entstehen, in der Form eines gleichschenkligen Dreiecks mit einer Seitenlänge von zehn Kilometern.

Ein Stück Autarkie

Als zweites Projekt soll das CTC in Delitzsch entstehen. Damit versucht die Bundesregierung, ein Stück Autarkie in die deutsche Wirtschaft zu bringen. Mit dem CTC soll eine »nachhaltige Kreislaufwirtschaft« ermöglicht werden. Mit anderen Worten: In der Coronapandemie hat Europa seine Abhängigkeit von Asien bei der Produktion von Chemikalien und Wirkstoffen gespürt. Und das Institut soll nun unter anderem daran forschen, wie die Versorgung Deutschlands und Europas mit Feinchemikalien, Materialien und Medikamenten sichergestellt werden kann.

»Die Resilienz der deutschen Chemie- und Pharmaherstellung wird durch lokale, kostengünstige und nachhaltige Produktionsprozesse aus nachwachsenden Rohstoffen sichergestellt«, beschrieb Peter Seeberger, der auch Direktor des Max-Planck-Instituts für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam ist, das Ziel. Die Stoffe, die aktuell noch aus Kohle, Öl und Gas gewonnen werden, sollen in Zukunft aus Biomasseabfällen, Holz und Algen erzeugt werden. Dazu müssen neue Synthese- und Trennverfahren entwickelt werden.