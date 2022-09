Oberhirten uneins

Sebastian Gollnow/dpa Gottesdienst im Dom zu Fulda (28.9.2022)

Kühn und beinahe trotzig gab sich der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) zu Beginn der Herbstkonferenz in Fulda. Gleich zum Auftakt des viertägigen Treffens hatte der Limburger Bischof Georg Bätzing erklärt, in Fulda werde kein Konsens vom Himmel fallen, der die widerstreitenden Positionen innerhalb der DBK versöhnen werde. Dennoch zeigte sich Bätzing überzeugt, dass die meisten Bischöfe Reformen wollten und sich in ihrem Bemühen auch nicht aufhalten lassen würden, wie es im Kölner Stadtanzeiger vom Donnerstag hieß. Wie haltbar diese Position ist, entscheidet sich im November. Dann müssen die Bischöfe turnusgemäß beim Papst in Rom antanzen. Spätestens dann werden sie mit dem geballten Widerstand gegen jegliche Neuerungen – Frauen in geistlichen Ämtern, Neubewertung von Homosexualität, Mitbestimmung von Laien – im Vatikan konfrontiert werden. Dass dieser von den Reformbemühungen der deutschen Katholiken nicht viel hält, hatte er schon im Sommer mehr als deutlich gemacht.

Die Herbsttagung der Bischöfe, die am Donnerstag nach jW-Redaktionsschluss endete, stand ganz unter dem Eindruck des Beinahe-Crashs des Reformprozesses »Synodaler Weg« in Frankfurt am Main Anfang September. Damals hatte eine Sperrminorität stramm konservativer Bischöfe ein Reformpapier zur katholischen Sexualmoral durchfallen lassen. Selten zuvor war der Riss im katholischen Lager so offensichtlich und so tief. Der Passauer Bischof Stefan Oster hatte Mitte September viele Positionen der Reformmehrheit in der Kirche und der konservativen Minderheit für »kaum mehr versöhnbar« gehalten, wie es im katholischen Onlinemagazin Kirche und Leben hieß. Die Konservativen widersetzen sich mittlerweile unter Verweis auf die »reine Lehre« praktisch allem, was Veränderungen in die Kirche bringen könnte. Beispielhaft für dieses Lager steht der Kölner Weihbischof Dominikus Schwaderlapp, der in Frankfurt auf gleich mehrere von ihm als Geistlichem geschworene Eide verwies, die ihn an die Tradition bänden. Angesichts dieser Argumentation fragte der Kölner Stadtanzeiger, ob Schwaderlapp »auf der anderen Seite eine Phalanx von Meineidigen am Werk« sehe.

Ansonsten beschloss die DBK-Herbsttagung eine Neuordnung des Aufklärungsprozesses im Skandal um sexualisierte Gewalt durch Geistliche. Neben einem neuen Missbrauchsbeauftragten und einem neu installierten Stellvertreter bestimmten die Kirchenfürsten, einen unabhängigen Expertenbeirat sowie eine bischöfliche Fachgruppe einzurichten. Ziel der Neustrukturierung sei eine Verstetigung, Neuordnung und Bündelung der verschiedenen Aufgaben und Maßnahmen im Bereich sexualisierte Gewalt und Gewalterfahrungen, so der scheidende »Missbrauchsbeauftragte«, der Trierer Bischof Stephan Ackermann, laut Nachrichtenagentur dpa. Nachfolger Ackermanns wird der Aachener Bischof Helmut Dieser, der sich im neuen Amt vor einer »unabschließbaren« Aufgabe wähnt.

Als »längst überfällig« bewertet die Reformbewegung »Wir sind Kirche« die Ablösung Ackermanns. Angesichts der Dimension der Aufgabe habe der Trierer Bischof »verständlicherweise oft überfordert und hilflos« gewirkt. »Viel zu lange haben die deutschen Bischöfe einen großen Teil ihrer Verantwortung auf den Missbrauchsbeauftragten abgewälzt«, zitierte dpa die Reformbewegung am Mittwoch. Ackermann seien jedoch kirchenrechtlich die Hände gebunden gewesen, da er keine Weisungsbefugnis gegenüber den Bischofskollegen gegeben habe. Dieses Grundproblem bleibe auch mit der neuen Fachgruppe mit den Bischöfen Helmut Dieser und Stephan Burger an der Spitze als Hemmschuh bestehen.