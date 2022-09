Unruhe bei Springer

imago stock&people »Konjunkturelle Schwierigkeiten«: Newsroom im Axel-Springer-Verlagshaus, Berlin

Im Medienhaus Axel Springer herrscht Unruhe. Der Grund dafür ist ein Strategieprojekt vom Vorstandsmitglied Ulrike Handel für den Bereich »News Media National«, zu dem die Marken Bild und Welt gehören. Der Unternehmensbereich steht vor einer Transformation – in welche Richtung er sich aber entwickeln soll, ist nach offizieller Darstellung noch offen.

Handel will die digitale Transformation der betroffenen Springer-Medien vorantreiben. Das geht aus einer E-Mail hervor, die sie an die Beschäftigten verschickte, wie das Branchenmagazin Meedia am 21. September berichtete. Diese sollen von Anfang an in den Prozess eingebunden werden, heißt es darin; und man wolle sich alles ergebnisoffen anschauen. Die Managerin betonte, keine verborgenen Pläne zu verfolgen.

Um im digitalen Zeitalter führend zu bleiben, müssten aber die nächsten Schritte in der Transformation geplant werden; es müsste geklärt werden, wie man die Erlöse aus Digitalabos und Werbung steigern könne, welchen Anteil Videos am Angebot haben sollen und wie sich im Verlauf des Wandels die Organisationsstruktur ändern müsse.

Die Einnahmen aus den Digitalabos sind dem Unternehmen zu gering, obwohl sie in den vergangenen beiden Jahren deutlich stiegen. »Trotzdem ist der Abstand zu den Vertriebserlösen unserer gedruckten Produkte immer noch groß«, schrieb Handel in ihrer Nachricht an die Beschäftigten. Sie formulierte auch, dass die bisherige Organisation zu komplex sei und die Prozesse einfacher und schneller werden müssten.

Inwieweit davon auch die Redaktionen betroffen sein werden, ist noch unklar. Handel hatte dem Bericht von Meedia zufolge nicht ausgeschlossen, dass Bild und Welt ihre Redaktionen zusammenlegen. Aus dem Konzern hieß es einem Bericht des Tagesspiegels vom vergangenen Freitag zufolge, dass es weder Überlegungen noch Pläne in diese Richtung gebe. Ein Konzernsprecher hätte sogar »die identitätsstiftende Bedeutung« der beiden Marken betont.

Mit der weiteren Digitalisierung des Medienangebots reagiert das Unternehmen auf ein sich verschlechterndes wirtschaftliches Umfeld. Noch vor einem Monat hatten Bild-Chef Johannes Boie und Welt-Gruppen-Chef Ulf Poschardt ihren Medien eine strikte Kostendisziplin auferlegt, berichtete Meedia im August. In einer Nachricht an die Mitarbeiter heißt es demnach: »Die konjunkturellen Schwierigkeiten, ausgelöst unter anderem durch Krieg und Inflation, haben auch unsere wirtschaftlichen Ergebnisse unter Druck gebracht«. Die steigenden Papierpreise, geringere Werbeeinnahmen und »das allgemein veränderte Konsumverhalten« würden besonders belasten.

Demnach sollten keine Arbeitsplätze »abgebaut« werden, hatte der Konzern erklärt. Doch Boie und Poschardt hatten geschrieben: »Wir haben daher entschieden, ähnlich wie in der Vergangenheit, bis auf weiteres auf Neueinstellungen zu verzichten und freie Stellen nicht nachzubesetzen«. Das betreffe sowohl Festangestellte und »Bedarfsbeschäftigte« als auch Werkstudenten und Praktikanten. Gehaltserhöhungen solle es nicht geben, Einmalzahlungen auch nicht mehr. »Die Verlängerung befristeter Verträge soll weiterhin möglich, aber zunächst auf maximal sechs Monate begrenzt werden«, hieß es weiter. Und anstehende Entfristungen sollen wie Neueinstellungen gewertet werden.

Das Kürzungsprogramm soll durchgeführt werden, während es um das Unternehmen im Grunde gut steht. Im August, während der Feier zum 80. Geburtstag der Verlegerin Friede Springer, hatte Konzernchef Mathias Döpfner gesagt, im vergangenen Jahr habe der Gewinn fast eine dreiviertel Milliarde betragen. Und er fügte hinzu: »In diesem Jahre werden wir rund eine Milliarde mehr Umsatz erreichen als 2020«. Betrachtet auf einen Zeitraum von zwei Jahren sei es »das größte Wachstum in der Geschichte des Unternehmens«. Der Axel-Springer-Verlag gilt jetzt schon als größter Digitalverlag Europas, und er expandiert immer stärker auf dem US-Markt.