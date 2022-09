ZUMA Press/imago/Montage jW

Kein Aufschrei

Zu jW vom 24./25.9.: »Bundeskanzler besucht Golfstaaten«

Man fragt sich, ob bei Scholz’ Reise nach Riad nicht zweierlei Maß und eine doppelbödige Moral Pate gestanden haben. Um jeder Kritik zuvorzukommen, weist das offizielle Berlin zwar beruhigend darauf hin, man wüsste, dass es eine Reise zu einem »schwierigen Partner« sei, doch eingedenk der internationalen Vorwürfe gegen den saudischen Kronprinzen im Zusammenhang mit der Ermordung des saudisch-amerikanischen Journalisten Dschamal Chaschukdschi (Jamal Kashoggi) hätte eine Reise nach Riad überhaupt nicht stattfinden dürfen. Hinzu kommt, dass das wahhabitische Königshaus seit Jahren eine Kriegsallianz gegen das Nachbarland Jemen anführt, auch mit Waffen der deutschen Rüstungsindustrie, die zu großen Verlusten unter der Zivilbevölkerung führen, ohne dass ein Aufschrei – anders als die alles beherrschende Berichterstattung über den Ukraine-Krieg – in den westlichen Medien erfolgt. Während der Westen Russland wegen seines Ukraine-Krieges mit Wirtschaftssanktionen überzieht – die Konsequenzen spüren wir mittlerweile in Deutschland selbst – scheint der Jemen-Krieg bei der jetzigen Reise wohl eher ein marginales Thema gewesen zu sein. Dem russischen Teufel will man nicht aus der Hand fressen, doch wenn es um eigene und vor allem drängende Wirtschaftsinteressen geht, frisst man eben einem saudischen Despoten aus der Hand und hängt moralische Bedenken an der Garderobe auf.

Rudi Eifert, Langenhagen

Fluchtursachen

Zu jW vom 24./25.9.: »Einreise verwehrt«

Die Antifaschisten im Donbass kämpfen unmittelbar für ihre Heimat. Viele Russen wollen nicht für das Wohl der russischen Oligarchen und Beamten kämpfen. Das sind keine Nawalny-Anhänger, sondern einfach vom russischen Oligarchentum und der Bürokratie gebeutelte Menschen, die den Kapitalismus nicht als verteidigenswert ansehen. (…)

Lis Kern, Berlin

Auswirkungen

Zu jW vom 27.9.: »913 illegale Sanktionen«

In Venezuela kann man gut erkennen, was in Wirklichkeit das ist, was man im Westen beschönigend Sanktionen nennt. Es ist Krieg, Wirtschaftskrieg. Kriege aber töten. Massenhaft. 100.000 Todesopfer nennt alleine Venezuela. Das Schuldkonto der USA und ihrer Verbündeten wächst unaufhörlich. Während sie öffentlich von Menschenrechten und westlichen Werten schwätzen, bringen sie an so vielen Orten dieser Erde Hunderttausende um. Diese Heuchelei darf man ihnen nicht vergeben. Wir sind es den Opfern schuldig.

Joachim Seider, Berlin

Eigentumsordnung

Zu jW vom 27.9.: »Mietspirale brechen«

Ob Teil- oder Vollverstaatlichung: Es wird keine Verbesserung der Mietsituation mit Kapitalgesellschaften geben. Denn diese sind rechtlich verpflichtet, zugunsten der Eigentümer ein Maximum an Profit zu erzielen. Da sind die Ansätze der Interventionistischen Linken in der Broschüre »Das Rote Berlin« zielführender: Mietwohnungen dem Kapitalmarkt entziehen und in den ersten Schritten ein Verbot für Aktienkonzerne am Mietmarkt und ein Verbot der Share Deals beim Kauf von Wohnungen, um Steuergesetze und Mieterrechte zu umgehen. Vom Wohnungsbau reden nur Marktgläubige. Denn würden mehr Angebote Mieten senken, würden Eigentümer durch Abriss oder Leerstand dieses Angebot wieder verknappen. Ohne Eingriffe in die Eigentumsordnung läuft hier gar nichts. Hilfreich wären Gesetze, die den Mietpreis an Erstellungs- und Sanierungsaufwand von Wohnraum binden würden. Unter Ausschluss von Kaufpreisen. Das würde die Kapitalspekulation am Mietmarkt wirklich treffen.

Volker Ritter, Hannover

Lückenlose Aufklärung

Zu jW vom 24./25.9.: »Immer Ärger mit dem Ex«

»Cum-Ex« und kein Ende? So optimistisch wie der Autor bin ich nicht, lückenlose Aufklärung der ganzen Affäre ist Wunschdenken. Erinnern wir uns an die großen Skandale in der BRD: »Spiegel-Affäre« – ein Rücktritt: Franz Josef Strauß, »Flick-Affäre« (…), Skandal um Wirecard – Markus Braun sitzt im Knast und schweigt, der verantwortliche Finanzminister ist heute Bundeskasper, hat »Gedächtnislücken« und regiert ein Land. Der »gute« Carsten Maschmeyer, der Tausende Rentner um ihre Rücklage betrogen hat, der bei »Cum-Ex« und »Cum-Cum« Unsummen erschwindelt hat, ist heute Fernsehstar und »beklaut« Existenzgründer um ihre Ideen. (…)

Ronald Prang, Berlin

Krieg, Frieden und Klimawandel

Zu jW vom 26.9.: »›Menschen statt Profite‹«

Fridays for Future im Blindflug … oder wie sie lernten, den Krieg und die Bombe zu vergessen. (…) Es ist richtig, wenn ein Pilot dem Hagelsturm ausweicht. Es ist notwendig, dass die Kapitänin das Meeresgebiet mit den Extremstürmen umfährt – obwohl die Fahrt dann länger dauert und mehr Treibstoff verbrauchen wird. Beide werden alternativ nicht die Kollision mit den Bergspitzen des Hochgebirges oder dem Eisberg in Kauf nehmen. Genau das tun aber alle, die jetzt demonstrieren und das Wort Frieden nicht einmal erwähnen. Das gilt nicht nur für Fridays for Future. Im Aufruf für den Klimastreik kommt Frieden nicht vor, obwohl es den Autorinnen und Autoren des Aufrufs klar sein muss, dass alle ihre Forderungen unglaublich teuer sind und nur von reichen Ländern mit hoher Produktivität und im Frieden realisiert werden können. Rüstungsetats – hier und global – müssen dafür schmelzen, schneller als Eisberge und Gletscher. (…) Wenn dieser Krieg nicht so schnell wie möglich – durch eine Verhandlungslösung – beendet wird, dann sind Umwelt- und Klimafragen und ihre mögliche Beantwortung dermaßen weit weg … im schlimmsten Fall überflüssig. Wenn nicht schnell einigermaßen normale Handelsbeziehungen mit Russland wieder zustande kommen, es nicht schnell wieder preiswertes Erdgas gibt, dann werden wesentliche Teil von Umwelt- und Klimaschutz unbezahlbar. Außerdem wird sich mindestens die Hälfte der Bevölkerung dagegen stellen, einfach, weil niemand verarmen und hungern und frieren will. (…)

Stephan Krüger, Neumarkt in der Oberpfalz