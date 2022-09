Türkei verzichtet auf russisches Bezahlsystem

Istanbul. Künftig wird auch in der Türkei das Bezahlen mit Bankkarten des russischen Bezahlsystem »Mir« nicht mehr möglich sein. Drei öffentliche türkische Banken werden die Nutzung des Systems in absehbarer Zeit einstellen, wie ein türkischer Behördenvertreter am Mittwoch AFP sagte. »Es gibt laufende Zahlungen, aber ein zukünftiges Datum (für die Einstellung, jW) wurde festgelegt.« Die Geldinstitute Halkbank, Ziraatbank und Vakifbank erlaubten bislang Transaktionen mit »Mir«-Bezahlkarten. Die beiden größten privaten Geldhäuser der Türkei, Denizbank und Isbank, hatten bereits in der vergangenen Woche den Verzicht auf »Mir« angekündigt. (AFP/jW)