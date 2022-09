Mietenstopp jetzt!

Stefan Boness/IPON Mietendemo in Berlin (September 2021)

Die Kampagne Mietenstopp teilte am Mittwoch zum bundesweiten Aktionstag am 8. Oktober mit:

Die Preisspirale kennt nur eine Richtung – nach oben: Nebenkosten, Mieten, alles wird teurer, und viele Menschen können sich das Wohnen nicht mehr leisten. Auf die prekäre Situation der Mieterinnen und Mieter macht die Kampagne Mietenstopp bei ihrem bundesweiten Aktionstag am Samstag, den 8. Oktober, aufmerksam. Unter dem Motto »Hände hoch für bezahlbaren Wohnraum« sind in Städten in ganz Deutschland Aktionen mit der plakativen roten Mietenstopp-Hand geplant.

In über 50 Städten werden Aktionen am 8. Oktober stattfinden: Geplant sind Demonstrationen, Kundgebungen, alternative Stadtrundfahrten, Konzerte und vieles mehr. Unter anderem beteiligen sich folgende Städte: Augsburg, Berlin, Bochum, Dortmund, Freiburg, Greifswald, Hamburg, Kiel, Leipzig, Lindau, Köln, München, Nürnberg und Tübingen. Mehr als 160 Initiativen, Bündnisse, Verbände und Organisationen aus ganz Deutschland haben sich in der Kampagne »Mietenstopp! Denn dein Zuhause steht auf dem Spiel« zusammengeschlossen. Ziel der Kampagne: Die Mieten sollen bundesweit für sechs Jahre eingefroren werden. Während der sechs Jahre Atempause müssen dringend nötige Reformen angegangen werden: So braucht es etwa deutlich mehr Neubau von bezahlbaren Mietwohnungen und ein soziales Bodenrecht – denn immer weiter steigende Bodenpreise führen zu steigenden Mieten. Bund, Länder und Kommunen müssen sich außerdem wieder verstärkt ihrer Verantwortung als Anbieter günstiger, öffentlicher Wohnungen bewusst werden.

www.mietenstopp.de

In einer Pressemitteilung vom Mittwoch zu einem offenen Brief von Mietervereinen, Gewerkschaften, Wohlfahrts- und Juristenverbänden an Justizminister Marco Buschmann heißt es:

Steigende Energiepreise und eine hohe Inflation bringen viele Menschen an ihre finanziellen Belastungsgrenzen. Spätestens mit den nächsten Heizkostenabrechnungen drohen Zahlungsrückstände, die im schlimmsten Fall zur Kündigung des Mietverhältnisses führen können, so dass vielen Menschen der Verlust von Wohnraum drohen könnte. »Ein effektiver Kündigungsschutz ist dringend nötig«, fordern daher Mieter*innenvereine, Gewerkschaften, Wohlfahrts- und Jurist*innenverbände in einem gemeinsamen offenen Brief an den Bundesjustizminister Dr. Marco Buschmann. Zwar diskutiert die Bundesregierung derzeit einen temporären Schutz durch Kündigungsmoratorien. Das ist aus Sicht der Unterzeichner*innen des offenen Briefes nicht genug: Viel wichtiger wäre die Möglichkeit, eine ordentliche Kündigung wegen Zahlungsverzugs durch Ausgleich des Mietrückstands abzuwenden.

Bislang kann durch eine Nachzahlung des Mietrückstands nur die fristlose Kündigung geheilt werden, während die oft gleichzeitig ausgesprochene ordentliche Kündigung unter Einhaltung der Kündigungsfrist bestehen bleibt. Der Wohnungsverlust droht dann ein paar Monate später, obwohl der Mietrückstand beglichen wurde. (…)

Werena Rosenke, BAG Wohnungslosenhilfe e. V.: »Jeder Wohnungsverlust muss verhindert werden, daher hat der Gesetzgeber dafür zu sorgen, dass bei einer Mietschuldenbefriedigung nicht nur die außerordentliche Kündigung, sondern auch die hilfsweise erklärte ordentliche Kündigung des Mietverhältnisses geheilt ist. Wir erwarten, dass die im Koalitionsvertrag versprochene Änderung im Mietrecht umgesetzt wird.«