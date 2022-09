Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa Die sachsen-anhaltische Infrastrukturministerin Hüskens (FDP) bei einer Rede im Magdeburger Landtag (24.3.2022)

Sie haben am Montag vor der FDP-Zentrale in Magdeburg gegen die steigenden Preise demonstriert. Wie war die Resonanz?

Wir vom »Sozialkombinat Ost« starten gerade Sozialproteste in Magdeburg. Zur FDP, der Anwältin der Reichen, kamen am Montag rund 100 Menschen, die ihren Frust herauslassen konnten. Es gab kreative Aktionen wie die Absperrung der FDP-Zentrale als »Schutzzone für Krisengewinner«. Viele Menschen berichteten über ihre aktuellen Probleme und ihre Wut über die Abschaffung des Neun-Euro-Tickets. Unterstützung gab es von der »Freien Arbeiter*innenunion« und »Halle zusammen«. Die FDP versteckte sich hinter ihren Gardinen.

Sie protestieren nicht nur gegen die Ampelkoalition im Bund, sondern nehmen auch die Kommunalpolitik in die Pflicht. Wie wollen Sie das anstellen?

Wir fordern einen Sozialfonds für die Menschen, die gerade nicht mehr wissen, wie sie ihren Kühlschrank gefüllt bekommen. In vielen Kommunen gibt es solche Fonds bereits, um Geld für Menschen in Notlagen zu sammeln. Angesichts der erheblichen Preissteigerungen können so kurzfristig Mittel für horrende Energiekosten, die nächste Klassenfahrt oder das Kitaessen für die Kleinsten beantragt werden. Für uns ist das eine praktische Form der Umverteilung. Unternehmen, die ordentlich Profite machen, müssen endlich ihre Gewinne zur Senkung der Preise abgeben.

Auf Ihrer Webseite heißt es, politische Arbeit müsse verständlich und nah am Alltag sein, dabei die besondere ökonomische und soziale Lage in Ostdeutschland berücksichtigen. Können Sie das ausführen?

Die Folgen der Wende sind auch mehr als 30 Jahre später spürbar. Die Treuhand hat viele ostdeutsche Betriebe in den Bankrott getrieben. Die Rückübertragung von Eigentum sowie die Privatisierung von Produktionsmitteln sorgten für eine weitreichende Umverteilung von Ost nach West. Die Hauptsitze der Unternehmen liegen im Westen, dorthin fließen die Gewinne. Der Osten ist durch eine dauerhafte Krisenlage gekennzeichnet. Wir wollen auf Augenhöhe mit den Menschen ins Gespräch kommen und dort präsent sein, wo es soziale Schieflagen gibt.

Der US-Konzern Intel, bekannt für die Herstellung von Mikroprozessoren, will im Umland von Magdeburg einen großen Standort eröffnen. Ist das eine Chance für die Region?

Die Intel-Ansiedlung wird von vielen als eine einmalige Chance auf ein wirtschaftliches Zugpferd für Sachsen-Anhalt bewertet. Tatsächlich betreibt Intel selbst nur die übliche ostdeutsche Filialökonomie. Das heißt: Unternehmen gründen im Osten Ableger, ohne ihren Unternehmenssitz zu verlagern. Den Konzern treibt es nach Magdeburg, weil er hier niedrige Löhne, hohe Subventionen, viel Platz und geringe Machtressourcen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vorfindet. Der Ausverkauf des wertvollen Bördebodens rund um Magdeburg steht unter den Vorzeichen einer seit der Wende forcierten Deindustrialisierung. Die Politik überschätzt die Wirkung von Intel. Es sind sehr viele Fragen offen, etwa nach den Arbeitsverhältnissen, den Steuereinnahmen, dem Umweltschutz sowie den Veränderungen des Wohnungsmarktes. Mit der Intel-Ansiedlung stellt sich die soziale Frage. Die gesellschaftliche, gewerkschaftliche und parlamentarische Linke braucht viel Durchschlagskraft, damit es nicht zu einem sozialen Kollaps in der Region kommt.

Zurück zum »heißen Herbst«: Was planen Sie für die kommende Zeit, und wer sind Ihre Bündnispartner?

Wir haben uns der Kampagne »Genug ist genug!« angeschlossen. Mit vielen weiteren lokalen Akteuren organisieren wir gemeinsam am 11. Oktober eine Demonstration durch Magdeburg. Parallel planen wir Aktionen im Stadtrat, um unsere Forderungen nach der Einrichtung eines Sozialfonds auf kommunaler Ebene stark zu machen. Als »Sozialkombinat Ost« wollen uns mit progressiven Akteurinnen und Akteuren vernetzen und die ostdeutsche Perspektive auf die aktuellen Krisen stark machen.