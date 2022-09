Kleine Klassen, große Wirkung

Paul Zinken/dpa »Da will ich nicht sparen«: Pädagogen am Dienstag in Berlin

Ihre Freunde fragen sie, was sie falsch macht. Sie ist Kunstlehrerin und trotzdem überarbeitet. Maria W. unterrichtet in Teilzeit an einem Berliner Gymnasium – sie hat einen Arbeitsvertrag über 20 Stunden die Woche. Faktisch arbeitet sie aber mehr als 40 Stunden. »Ich arbeite schnell, gut und strukturiert.« Sicher könne man auch an der Vorbereitung oder der Rückmeldung für die Schüler sparen. »Aber da will ich nicht sparen«, sagt sie. Hinzu kommen Fachkonferenzen, Klassenkonferenzen, Aufgabenstellungen für Prüfungen und Verwaltung – wenn etwa ein Kind fehlt, müsse das an verschiedene Stellen gemeldet werden. Außerdem springe man ständig für Kollegen ein, die aufgrund von Überlastung erkrankten. Am Mittwoch morgen demonstriert sie mit mehr als 3.000 Berliner Kollegen für einen Tarifvertrag Gesundheitsschutz und kleinere Klassen. Im Juni 2021 hatte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) den Berliner Senat erstmals zu Tarifverhandlungen aufgefordert. Doch der verweist gern auf den Lehrermangel, weshalb derartige Forderungen unangebracht seien.

Kleinere Klassen sind aus W.s Sicht »essentiell wichtig«. Auch gegen den Personalmangel. Vier von fünf, die mit ihr das Referendariat gemacht haben, hätten aufgehört. 34 Schüler anstelle von 20 Schülern in einer Klasse zu betreuen, bedeute eine Verdopplung der Arbeitsleistung. Und »gibst du jedem auch nur eine Minute Rückmeldung zu seiner Arbeit, ist die Unterrichtsstunde um.« Zum einen würden Hausaufgaben, die nie kontrolliert werden, keinen Sinn ergeben. Zum anderen ist »jeder Schüler eine eigene Persönlichkeit, die gesehen werden will«, sagt W. De facto betreue man in seinem Fach ja 160 bis 170 Schüler, ergänzt ihre Kollegin M. Sie wechselte an eine Integrierte Sekundarschule (ISS), weil dort die Klassen etwas kleiner sind. Dafür sei der Klassenverband komplizierter. Es gebe auch »Teamteaching«, das heißt, man unterrichtet zu zweit eine Klasse. Aus ihrer Sicht sollte die Methode Standard werden. Außerdem sollten Berufsanfänger, die in der Regel noch viel längere Vorbereitungszeiten brauchen, mit weniger Stunden beginnen, findet M. Das sei zwar keine Forderung der aktuellen Auseinandersetzung, würde den Berufseinstieg aber erleichtern und dem Personalmangel entgegenwirken.

Alle Lehrkräfte, mit denen jW an diesem Morgen spricht, berichten von ähnlichen Erfahrungen. Über alle Schultypen hinweg steigt die Arbeitsbelastung stetig. Die Klassen sind zu groß, die Räume zu klein. Deshalb nehmen auch Konflikte zu. Der Lärmpegel sei höher, Stress vorprogrammiert, sagt eine Lehrerin der Reneé-Sintenis-Grundschule in Frohnau. Gruppenarbeit sei allein wegen des Platzmangels sehr oft nicht möglich. Was bleibt, sei Frontalunterricht. Und mehr Kinder bedeuten auch mehr Eltern, mehr E-Mails. Die Kollegin unterrichtet Geschichte, Gesellschaftswissenschaften und Kunst und leitet selbst eine Klasse von 27 Schülern. Die GEW fordert für Grundschulen eine Klassengröße von maximal 19 Kindern. Bisher sind 27 erlaubt. Die Lehrerin der Reneé-Sintenis-Grundschule unterrichtet sechs bis sieben Stunden am Tag. Im Rahmen ihrer Vollzeitstelle blieben ihr dann noch anderthalb Stunden zur Vor- und Nachbereitung. Tatsächlich sitze sie bis abends. Und der Kopf arbeitet ohnehin ständig – etwa, wenn es einen schwierigen Fall gebe. Sie ist Quereinsteigerin. Früher lehrte sie Deutsch als Fremdsprache. 2015 unterrichtete sie zunächst »Willkommensklassen« und stand unter anderem syrischen Kindern bei. Dann wechselte sie zu einer Berliner Grundschule. Würde sie lieber wieder in die Selbständigkeit wechseln? Das sei heutzutage schwierig. Aber hilfreich wären kleinere Klassen, um auf allen Seiten für Entspannung zu sorgen.

»Wer nicht verhandeln will, muss Streik ertragen«, steht auf einem der Plakate, die die Lehrkräfte bei der Demo mitführen. Die GEW will noch in diesem Jahr eine Lösung herbeiführen. Gibt es kein Entgegenkommen, will sie die Streiks ausweiten. Die Not ist groß, und die Lehrer scheinen zu mehr bereit zu sein. Eine Lehrerin von der Grundschule am Insulaner in Steglitz sähe gern mal die Politiker mit 27 bis 30 Kindern umgehen. Ein Deutsch- und Biolehrer von der Otto-Hahn-Schule, auch eine ISS, in Neukölln fragt sich, ob das ganze Demonstrieren etwas nutzt, und findet: Der nächste Streik sollte nicht angekündigt werden.