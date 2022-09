Politisch motivierte Vorwürfe

Swedish Coast Guard/dpa Gasblasen aus einem Nord-Stream-1-Leck in der Ostsee fotografiert aus einem Flugzeug (27.9.2022)

Die EU will hart auf die Anschläge auf die Pipelines Nord Stream 1 und 2 reagieren. »Jede vorsätzliche Störung der aktiven europäischen Energieinfrastruktur« werde »zu der schärfsten möglichen Antwort führen«, kündigte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf Twitter an. Ratspräsident Charles Michel fügte hinzu, die Täter würden »vollständig zur Verantwortung« gezogen. Bis die EU Maßnahmen ergreift, kann freilich noch etwas Zeit vergehen. Dänemarks Verteidigungsminister Morten Bødskov teilte am Mittwoch mit, da weiterhin viel Gas aus den Lecks austrete, könne es durchaus »ein bis zwei Wochen dauern«, bis die Inspektion der Schäden möglich sei.

Unterdessen beginnt die Berliner Politik, Moskau als angeblichen Täter zu beschuldigen. Nach entsprechenden Äußerungen aus Polen und der Ukraine behauptete am Mittwoch der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter, es sei »wahrscheinlich«, dass Russland durch einen »Angriff auf kritische Infrastruktur« die »Verunsicherung in der europäischen Bevölkerung zu schüren« versuche. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), erklärte, es sei »nicht ausgeschlossen«, dass die Anschläge von Moskau »gelenkt« worden seien, »um unsere Märkte zu erschüttern«. Der Spiegel meldete zudem, die CIA habe die Bundesregierung »vor Wochen« gewarnt, es könne zu Anschlägen auf Erdgasröhren in der Ostsee kommen.

Russlands Präsidentensprecher Dmitri Peskow nannte die – unbelegten – Beschuldigungen gegenüber Moskau am Mittwoch »vorhersehbar« und »dumm«; er wies darauf hin, sein Land habe durch die Anschläge seine Hauptinfrastruktur für den Gasexport nach Europa verloren. Für die – zumindest theoretische – Option, Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen, hatte Präsident Wladimir Putin noch vor zehn Tagen geworben. Sie wurde zuletzt bei Straßenprotesten gegen die Berliner Regierungspolitik verstärkt eingefordert. Zwar plant das Nord-Stream-Konsortium, die Pipelines zu reparieren. Es ist unklar, ob dies gelingt.

Ein wenig aus dem Rahmen politisch motivierter Beschuldigungen fiel am Dienstag abend Polens Exaußenminister Radoslaw Sikorski. Der EU-Abgeordnete twitterte über einem Foto des aus der Ostsee sprudelnden Nord-Stream-Gases: »Thank you, USA.«