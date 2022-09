Wetten gegen das Pfund

Frank Augstein/AP/dpa »Genau wie 1992«: Kurse in einer Wechselstube am Dienstag in London

Als das britische Pfund am Montag abstürzte, haben britische Banken und Bausparkassen die Vergabe von Krediten ausgesetzt. Halifax, Virgin Money sowie die Skipton Building Society würden bestimmte Kredite vorübergehend nicht mehr anbieten, teilte die Nachrichtenagentur PA am Dienstag mit. Bestehende Verträge seien kaum betroffen, neue Angebote in Vorbereitung. In Kürze kämen sie auf den Markt, hieß es. Allem Anschein nach soll die nächste Leitzinserhöhung mitgenommen werden.

Am Montag abend versicherte die Bank of England zunächst nur, die »erhebliche Neubewertung von Finanzanlagen sehr genau« im Blick zu haben. Zuletzt hatte die Notenbank den Leitzins am Donnerstag um 0,5 Punkte auf 2,25 Prozent angehoben. Der nächste Schritt könnte noch in dieser Woche folgen. An den Finanzmärkten wird mit einer Verdoppelung des Zinssatzes binnen Monaten gerechnet.

Effekte der zaghaften Erhöhung vom Donnerstag wurden keine 24 Stunden später von einer Regierungsankündigung pulverisiert. Finanzminister Kwasi Kwarteng stellte einen milliardenschweren Neuverschuldungsplan vor. Innerhalb von Minuten nach seiner Haushaltsrede im Unterhaus stürzte das Pfund ab, während Renditen für britische Staatsanleihen nach oben sprangen. Investoren verliehen der britischen Regierung Geld also zu deutlich höheren Zinsen, für zehnjährige Anleihen wurden zum ersten Mal seit 2010 über vier Prozent fällig. Niemand mochte recht glauben, dass eine neoliberale Rosskur die Wirtschaft ankurble.

Die Entwicklung verteuert die geplante Neuverschuldung. Für Kwartengs bisherige Programme müssen aktuell zusätzliche Kredite in Höhe von rund 400 Milliarden Pfund aufgenommen werden. Die größte Steuerkürzung seit 1972 soll die Reichsten mit Abstand am stärksten entlasten. Briten mit mehr als 150.000 Pfund Jahreseinkommen sollen statt 45 nur noch 40 Prozent Steuern zahlen, den derzeitigen Satz für 50.000 Pfund. Und Kwarteng will es dabei nicht bewenden lassen: »Da wird noch mehr kommen«, unterstrich er, als die Währung sich bereits im freien Fall befand.

Vorläufiger Tiefpunkt war am Montag ein Allzeittief zum Dollar. Ein Pfund war da noch 1,0350 US-Dollar wert, die Parität in Reichweite. Über das Jahr hat die Währung bisher 21 Prozent gegenüber dem Dollar verloren. Die Abwertung macht Einfuhren teurer, auch die von Energie, die für viele jetzt schon unbezahlbar sind. So wird die Inflation weiter angeheizt.

Zu den Gewinnern des jüngsten Kursrutsches gehörte Edouard de Langlade, Gründer des Hedgefonds EDL Capital. »Die Bank of England befindet sich im La-La-Land«, sagte der in der Schweiz ansässige De Langlade am Montag gegenüber Bloomberg. Er werde ein Fünftel seiner Wetten gegen die Währung beibehalten und in Erwartung höherer Zinssätze gegen britische Aktien wetten.

Sebastian Mallaby vom US-Thinktank »Council on Foreign Relations« erklärte am Dienstag gegenüber jW: »Hedgefonds profitieren heute von der Schwäche des Pfunds, genau wie 1992.« Bei einer Wette auf die Abwertung sei es derzeit »unwahrscheinlich, dass man Geld verliert, da die Bank of England keine Lust hat, das Pfund zu verteidigen«.