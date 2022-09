Ohne Verbindung

bk/jW Mobilisierungsfähigkeit nahe am Nullpunkt: Etwa 200 Menschen kamen am 17. September zu einer Kundgebung in Halle/Saale, bei der der Linke-Kochef Martin Schirdewan sprach

Die Bewegung gegen Verarmung und Teuerung ist da, und wer es vorzieht, sich nicht in die Tasche zu lügen, muss spätestens mit Blick auf die Kundgebungen und Demonstrationen vom Montag einräumen, dass rechte Akteure und Netzwerke ziemlich erfolgreich dabei sind, die von Tag zu Tag wachsende Proteststimmung zu aktivieren. Erfolgreicher jedenfalls als linke Organisationsanstrengungen: Die Partei Die Linke hat bislang eine einzige größere Kundgebung – jene am 5. September in Leipzig – zustande gebracht; der nachfolgende Aktionstag »in ganz Deutschland« am 17. September war ein Fiasko. Gruppen, Parteien und Zusammenschlüsse weiter links stehen kaum besser da. Es gibt hier und da lokale Anstrengungen, die aber bislang selten Früchte tragen.

Über die Ursachen der neuesten Bruchlandung der Linkspartei muss man nicht rätseln: Ein Teil ihres führenden Personals hat sichtbare Schwierigkeiten, die eigene Abneigung gegenüber den Protestlern zu verbergen, und der andere Teil hat sich darauf verständigt, im Stile plattester Antragspolitik die Regierung zu drängen, die Teuerungskrise sozialpolitisch aufzufangen – und zwar so, dass über die für jedermann offensichtliche Ursache dieser Krise nicht gesprochen wird. Wer nicht mitspielt und »Wirtschaftskrieg« sagt, kriegt Ärger. Eine Partei, die sich so beherzt der außenpolitischen Feinderklärung unterordnet, braucht sich nicht zu wundern, wenn niemand Lust hat, mit ihr für »soziale Gerechtigkeit« zu demonstrieren.

Spannender als das Tun und Lassen dieser moribunden Partei ist perspektivisch allerdings ohnehin, was sich derzeit in der engeren linken Debatte tut. Erst einmal sieht es so aus, als stünde schlicht der finale, jetzt auch vermöge der politischen Praxis geführte Nachweis an, dass die verbliebene radikale Linke in Deutschland auch in einer politischen und sozialen Großkrise nicht aktionsfähig ist und keinerlei kommunikative Verbindung zu den – um ein altmodisches Wort zu verwenden – »Massen« mehr herstellen kann.

Das heißt allerdings nicht, dass es nicht gerade jetzt die Hauptaufgabe dieser Linken ist, politisch und organisatorisch mit aller Kraft an so einer Verbindung zu arbeiten. Darauf müssen dann aber eben auch die spärlich vorhandenen Kräfte konzentriert werden. Mit Erstaunen stellt man indes fest, dass etwa der Eifer, mit dem allerlei Stellungnahmen zum Krieg in der Ukraine fabriziert und diskutiert werden, hier und da auch Monate nach dem russischen Angriff noch weitaus größer ist als das Interesse an der Frage, wie man sich in die Massenbewegung vor der eigenen Haustür einschalten und so wenigstens versuchen kann, aus ihr etwas zu machen, was – noch so ein angestaubtes Wort – einer revolutionären Antikriegsbewegung ähnlich sieht. Das nämlich ist der politische Sinn der Losung, dass der Hauptfeind im eigenen Land steht. Man kann dabei auf ganzer Linie scheitern – aber der Versuch wäre der Weg heraus aus der Passivität.