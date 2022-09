»Wir kämpfen um unser Überleben und unser Land«

Andre Penner/AP Photo/dpa Die Aktivistin und Stammesführerin Sonia Guajajara bei einem Protest gegen die Unterdrückung der Ureinwohner Amazoniens (São Paulo, 4.9.2022)

An diesem Wochenende finden in Brasilien verschiedene Wahlen statt, unter anderem geht es um die Zukunft des bisherigen Präsidenten Jair Bolsonaro. Nicht nur in dem Land gibt es Proteste gegen den Faschisten, auch in Berlin gehen Menschen auf die Straße, so wie am Tag des Amazonas am 5. September in Berlin. Worum ging es Ihnen dort?

Ich möchte jede Möglichkeit nutzen, um auf die furchtbare Situation der indigenen Gemeinschaften in Brasilien aufmerksam zu machen. Wir werden durch illegale Goldsucher und Holzräuber bedroht, auch mit Bahntrassen und Profitinteressen der Agrarbarone gibt es Probleme. Sie nehmen sich unser Land, drohen uns sogar mit dem Tod. Der Amazonasregenwald brennt immer wieder, und jeden Tag zerstören sie ihn mehr. Ich möchte den Menschen in Deutschland davon berichten. Denn auch die Bundesregierung hat eine Verantwortung für den Schutz des Regenwaldes. Die zerstörerische Politik Bolsonaros muss international geächtet werden, dafür brauchen wir jede Unterstützung. Auch die deutschen Unternehmen müssen Verantwortung übernehmen. Fleisch, Soja, Tropenholz – das alles sind Produkte, deren Herstellung und Handel unseren Wald und unser Leben zerstören.

Sie sprechen von einer »völkermörderischen Politik« des Präsidenten Bolsonaro. Was ist damit gemeint?

Bolsonaro verachtet Indigene. Wir und unser Land werden ausgebeutet, wobei es immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt. Kriminelle legen Brände, roden Flächen, wodurch viele von uns vertrieben wurden und auch die Zahl an Morden gestiegen ist. Früher gab es Institutionen, die solche Verbrechen bestraften, nur werden sie durch die Regierung Bolsonaro geschwächt und abgebaut.

Auch durch den Bau von Wasserkraftwerken, den der Eisenbahnstrecke Ferrogrão und den gesteigerten Goldabbau werden unsere Siedlungen bedroht. Die Goldsucher nutzen Quecksilber, um das Gold zu binden, und vergiften damit unser Wasser, weil sie die Reste einfach in die Flüsse schütten. Wir kämpfen um unser Überleben und um unser Land. Ohne unser Land, von dem wir leben und das ein Teil von uns ist, sind wir nichts. Weil es uns genommen wird, sprechen wir von einer völkermörderischen Politik.

Indigene Menschenrechts- und Umweltverteidiger sind nicht nur in Brasilien von der Ausbeutung von Rohstoffen betroffen. Wie wehren Sie sich gegen die Rodung der Wälder?

Wir bilden Gruppen zum Schutz gegen die Invasoren. Wir patrouillieren durch unsere Gebiete, vertreiben die Goldsucher oder informieren die Behörden über illegale Rodungen. Wir vernetzen uns mit anderen indigenen Aktivisten und tragen unseren Protest auf die Straße, in Brasilia und in unserer Region. Wir wehren uns aber auch juristisch. Organisationen wie die »Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt« helfen uns dabei, gegen zerstörerische Großprojekte wie Staudämme und Bergbau Widerstand zu leisten.

Es gab bereits mehrfach Angriffe auf und Morde an Umwelt- und Indigenenaktivisten. Wer schützt Sie vor Übergriffen?

Infolge der zunehmenden Übergriffe und etlicher Morddrohungen wurde ich in das Programm zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern des Bundesstaates Pará aufgenommen. Von der Polizei kann man aber keine Hilfe erwarten. Meine Bekanntheit schützt mich ein wenig, aber die Bedrohung gegen mich ist immer präsent, und auch kürzlich wurden wieder indigene Aktivisten ermordet.

Mischen Sie sich mit Ihren Forderungen aktiv in den laufenden Wahlkampf ein?

Wir haben mit dem Expräsidenten Lula gesprochen und ihm unsere Standpunkte und Forderungen dargelegt. Insbesondere die Demarkierung der indigenen Territorien haben wir als oberste Priorität bezeichnet. Ob sich bei einem Regierungswechsel viel verändern wird, ist offen, denn die letzte Amtszeit von Lula war auch für uns Indigene eher enttäuschend. Aber er ist unsere einzige Hoffnung auf Verbesserung, denn unter Bolsonaro wird es nur schlimmer werden.