Schwelbrand auf U-Boot in Frankreich

Toulon. In der südfranzösischen Hafenstadt Toulon haben Feuerwehrleute einen Schwelbrand auf einem Atom-U-Boot gelöscht. »Es gab kein Risiko radioaktiver Strahlung«, sagte ein Sprecher der Marinepräfektur in der Nacht zum Dienstag. Das U-Boot sei zwar im Heck mit Kernbrennstoff beladen, der Reaktor zum Antrieb des Bootes sei jedoch nicht in Betrieb gewesen. Laut Präfektur wurden Proben genommen, um ein Strahlungsrisiko auszuschließen. (AFP/jW)