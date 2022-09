Afghanische Taliban entdecken Massengrab

Kabul. In Afghanistan hat ein Massengrab in der Provinz Kandahar Fragen nach möglichen Kriegsverbrechen unter der ehemaligen Regierung aufgeworfen. Wie der Taliban-Sprecher Bilal Karimi der dpa am Dienstag mitteilte, hätten Anwohner beim Graben eines Brunnens die Überreste von 16 Menschen gefunden. Die Provinzbehörde in Kandahar bestätigte dies. Das Grab ist laut Behörden acht oder neun Jahre alt. Die Taliban, die seit August 2021 wieder an der Macht sind, sehen das Massengrab in Verbindung mit Tötungen durch General Abdul Rasik, den früheren Chef der Nationalen Polizei. Ihm waren in der Vergangenheit Folter, Verschleppung und außergerichtliche Tötungen vorgeworfen worden. Weitere Ermittlungen zu dem Massengrab fänden derzeit statt, hieß es. (dpa/jW)