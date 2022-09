Umfrage: »Lust« am Arbeiten schwindet

Hannover. Einer steigenden Zahl von Menschen in Deutschland vergeht nach einer neuen Umfrage die »Lust« am Arbeiten. Knapp die Hälfte der Beschäftigten (48 Prozent) würde demnach in Teilzeit wechseln, wenn ihr Unternehmen das erlaubte. Und 56 Prozent erklärten, dass sie schnellstmöglich die Arbeit an den Nagel hängen würden, wenn sie finanziell nicht auf den Job angewiesen wären. Das hat das Umfrageinstitut Yougov für eine alljährliche Berufestudie ermittelt, die der Versicherer HDI am Dienstag in Hannover veröffentlichte. Die Demoskopen befragten im Juni und Juli 3.891 Beschäftigte ab 15 Jahren. Vor Beginn der Coronapandemie 2019 hatten noch 41 Prozent gesagt, dass sie bei ausreichenden Finanzen das Arbeiten am liebsten einstellen würden. Mehr als drei Viertel sagten, dass sie die Einführung der Vier-Tage-Woche in ihrer jeweiligen Firma begrüßen würden, eine große Mehrheit allerdings nur bei vollem Lohnausgleich. (dpa/jW)