Heizkosten haben sich seit 2020 verdoppelt

Berlin. Explodierende Heizkosten und kein Ende in Sicht: Die Kosten fürs Heizen der eigenen Wohnung mit Öl und Gas haben sich in den vergangenen zwei Jahren verdoppelt, wie aus dem aktuellen Heizspiegel der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft CO2 online hervorgeht. Aber auch die strombetriebenen Wärmepumpen und Holzpellets verteuerten sich deutlich. Allein Fernwärme bleibt vorerst günstig. »Solch ein starker Anstieg der Heizkosten wurde seit der ersten Veröffentlichung des Heizspiegels im Jahr 2005 noch nie verzeichnet«, sagte CO2-online-Geschäftsführerin Tanja Loitz am Dienstag. »Was im Durchschnitt schon sehr viel ist, kann im Einzelfall auch noch deutlich mehr sein.« Hinzu komme: »Bei vielen Haushalten werden die höheren Kosten in diesem Jahr erst mit der Abrechnung im Jahr 2023 ankommen.« (AFP/jW)