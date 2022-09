Frankreich: Neue Meiler auf AKW-Gelände geplant

Paris. Die französische Regierung will die geplanten sechs neuen Atomreaktoren auf dem Gelände bestehender Kernkraftwerke bauen. »Das ist ein vernünftiger Weg, um schnell voranzukommen«, behauptete Energieministerin Agnès Pannier-Runacher am Dienstag gegenüber dem Sender Europe 1. Der Grundstein für den ersten der neuen EPR-Reaktoren solle noch während der Amtszeit von Präsident Emmanuel Macron gelegt werden. Die ersten Generatoren sollen in Penly und Gravelines am Ärmelkanal gebaut werden, wo es bereits Atomkraftwerke gibt. Es wird damit gerechnet, dass sie frühestens 2035 ans Netz gehen. (AFP/jW)