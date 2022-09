Großbritannien: Labour im Umfragehoch

London. Die oppositionelle Labour-Partei in Großbritannien hat ein neues Umfragehoch erreicht. Wie die konservative Zeitung The Times am Dienstag berichtete, lagen die Sozialdemokraten unter Parteichef Keir Starmer bei einer jüngsten Yougov-Erhebung um 17 Prozentpunkte vor den regierenden Konservativen von Premierministerin Elizabeth Truss. Das ist der größte Vorsprung seit dem Labour-Wahlsieg unter dem damaligen Premier Antony Blair aus dem Jahr 2001. Demnach würden in einer Parlamentswahl derzeit 45 Prozent der Wahlberechtigten für Labour stimmen und nur 28 Prozent für die Torys. (dpa/jW)