Ex-US-Außenminister für Unabhängigkeit Taiwans

Taipeh. Die USA sollten die chinesische Provinz Taiwan nach Ansicht des früheren US-Außenministers Michael Pompeo als souveränes Land anerkennen. Die »demokratische Inselrepublik« müsse gar nicht ihre Unabhängigkeit erklären, da sie bereits ein unabhängiges Land sei, sagte Pompeo am Dienstag während eines Besuches in Taiwan. Beijing warf dem Republikaner aggressives Verhalten vor – sowohl diplomatisch als auch militärisch und wirtschaftlich. Pompeo ist bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr in Taiwan. Am Sonntag werden auch sechs Bundestagsabgeordnete in Taipeh erwartet. (dpa/jW)